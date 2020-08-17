Профессиональное медицинское оборудование
К работе с такими приборами допускаются только специалисты. Это могут быть квалифицированные врачи, медсестры или обслуживающий персонал.
К профессиональному медицинскому оборудованию относятся:
• Функциональные медицинские кровати
• Медицинские матрасы
• Рециркуляторы и бактерецидные лампы
• Кислородное оборудование
• Хирургическое оборудование
• Кардиологическое оборудование
• Приборы для офтальмологии и отоларингологии
• Оборудование для стерилизации
• Лабораторное оборудование
• Гинекологическое оборудование
• Ветеринарное оборудование
• Оборудование для физиотерапии
• Медицинские светильники
• Носилки и каталки для больных
• Мебель для медицинских учреждений
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Профессиональное медицинское оборудование можно разделить на сложнотехнические устройства и простые. Например, использовать для больных каталки, матрасы, кровати и лампы может младший медперсонал. Для проведения операций требуется хирургическое, кардиологическое или кислородное оборудование. Работу на таких приборах ведет доктор соответствующего профиля.
При плановых обследованиях могут применяться оборудование для офтальмологии и отоларингологии, гинекологическое оборудование, лабораторное оборудование. С их помощью работают узкие специалисты.
Особенностями каждого оборудования является его специфические свойства. Большинство приборов и приспособлений предназначены только для медицинских учреждений, использовать их в бытовых условиях нецелесообразно. К примеру, стоматологическая установка. Само такое оборудование требует специальной правильной установки, наличия навыков работы на нем. Еще нужны дополнительные элементы, такие как инструментарий и лекарственные средства, стерильная обстановка вокруг.
Позтому медицинское оборудование должны приобретать только медицинские учреждения. К работе должны допускаться специалисты. При правильном обслуживании все приборы и приспособления способны проработать долго.