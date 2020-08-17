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Профессиональное медицинское оборудование

21:00 17.08.2020

Профессиональное медицинское оборудование создано для успешного диагностирования, лечения и реабилитации пациентов в амбулаторных или стационарных условиях 

К работе с такими приборами допускаются только специалисты. Это могут быть квалифицированные врачи, медсестры или обслуживающий персонал.

К профессиональному медицинскому оборудованию относятся:

• Функциональные медицинские кровати
• Медицинские матрасы
• Рециркуляторы и бактерецидные лампы
• Кислородное оборудование
• Хирургическое оборудование
• Кардиологическое оборудование
• Приборы для офтальмологии и отоларингологии
• Оборудование для стерилизации
• Лабораторное оборудование
• Гинекологическое оборудование
• Ветеринарное оборудование
• Оборудование для физиотерапии
• Медицинские светильники
• Носилки и каталки для больных
• Мебель для медицинских учреждений

Все это новое или бывшее в употреблении можно приобрести в компании Oisto. Здесь также самые актуальные тематические новости, консультации и список партнеров.

Профессиональное медицинское оборудование можно разделить на сложнотехнические устройства и простые. Например, использовать для больных каталки, матрасы, кровати и лампы может младший медперсонал. Для проведения операций требуется хирургическое, кардиологическое или кислородное оборудование. Работу на таких приборах ведет доктор соответствующего профиля.

При плановых обследованиях могут применяться оборудование для офтальмологии и отоларингологии, гинекологическое оборудование, лабораторное оборудование. С их помощью работают узкие специалисты.

Особенностями каждого оборудования является его специфические свойства. Большинство приборов и приспособлений предназначены только для медицинских учреждений, использовать их в бытовых условиях нецелесообразно. К примеру, стоматологическая установка. Само такое оборудование требует специальной правильной установки, наличия навыков работы на нем. Еще нужны дополнительные элементы, такие как инструментарий и лекарственные средства, стерильная обстановка вокруг.

Позтому медицинское оборудование должны приобретать только медицинские учреждения. К работе должны допускаться специалисты. При правильном обслуживании все приборы и приспособления способны проработать долго.

Темы: Здоровье
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