Продажа УЗИ аппаратов по ценам от официального дистрибьютора

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Результативность лечения большинства болезней зависит от правильности постановки диагноза

Чтобы назначить безопасное лечение, врач должен установить причину. Для этого нужно собрать больше информации о пациенте. Назначаются анализы, проводится визуальный осмотр. Не всегда этого хватает. Больше данных дает ультразвуковое исследование с помощью специальных сканеров. Сегодня купить аппараты УЗИ с ценою доступной даже для небольших клиник стало реальностью. Доступные цены предлагает компания «Медэк Старз». Это официальный онлайн-дистрибьютор медицинского оборудования.

Представленная компания сотрудничает с производителями УЗИ сканеров из разных стран. Продукция проверенных марок собрана в одном каталоге, который доступен для просмотра 24 часа в сутки. К каждой модели прилагается подробное описание с указанием цены. Поставщик периодически проводит акции. Предложения со скидками представлены в отдельном разделе каталога. Можно купить надежное оборудование по выгодной цене. Доставка заказов производится по России. Сроки прибытия оборудования рассчитывают менеджеры при обработке заявки. Подробную информацию по этому вопросу можно получить у менеджеров. Поставки застрахованы.

Как правильно выбрать УЗИ сканер?

При выборе оборудование нужно определиться с бюджетом. В продаже представлены сканеры в широком ценовом диапазоне. Стоимость зависит от состояния оборудования:

восстановленное;

новое;

демо.

Демонстрационное оборудование – сканеры, на которые предоставляется полная или частичная гарантия. Историю можно определить по серийному номеру. Такое оборудование производители выставляют на выставках или апробациях. Более низкой ценой отличаются восстановленные устройства. Реставрации подлежит корпус, который либо меняют, либо только красят. Также перед продажей обновляется программное обеспечение. После диагностики определяется степень износу комплектующих. Если эксплуатационный запас на исходе, то проводится установка новых деталей. На такие сканеры действует гарантия.

Самая высокая цена устанавливается на новое оборудование, которое до продажи не было в эксплуатации. Производитель предлагает долгосрочную гарантию. На протяжении ее действия проводится бесплатное сервисное обслуживание, если возникли поломки по причине заводского брака.

Если бюджет позволяет, то лучше покупать новые сканеры. Для небольших клиник и медицинских центров решением станет покупка восстановленного аппарата, который отличается оптимальным соотношением цены и качества.

Компания «Медэк Старз» продает все три группы устройств, выдавая официальную гарантию. Она ответственность подходит к отбору поставщиков, так как дорожит доверием клиентов. Оформить заказ напрямую у дистрибьютора могут клиенты из любого региона страны. Техника доставляется посредством проверенных транспортных компаний.