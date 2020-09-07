Швейцарская система зубной имплантации Straumann

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Сегодня имплантация - один из самых надежных и безопасных методов восстановления зубов

Число производителей, выпускающих импланты, очень велико - однако тут все как с автомобилями: есть «Лада», а есть «Майбах». И хотя и то, и другое с колесами и ездит, разница на самом деле колоссальна. Александр Ахтанин, ортопед, стоматолог-имплантолог клиники «Фамильная стоматология», расскажет о том, кто же сегодня «Майбах» в сфере имплантации зубов.

Почему именно система?

Для пациента имплант - это крошечный винтик, который доктор вставит в челюсть на место потерянного зуба. Для стоматолога-имплантолога все гораздо сложнее: успешная, безопасная и надежная имплантация зубов требует не только знаний и высокой квалификации, но и немалого числа инструментов, материалов и т.д.

Именно поэтому имплантологи так любят работать со Штруманн. Эта швейцарская компания выпускает все, что может понадобиться при восстановлении зубов - от хирургических инструментов до программного обеспечения для клиник, от костных и биоматериалов до ортопедических компонентов.

Почему это так важно? Создание в челюсти пациента полноценного протеза, который полностью заменяет натуральный зуб - сложная задача. Для ее решения нужны высококачественные материалы, которые не будут отторгаться организмом, удобные инструменты для проведения операций, все, что необходимо для формирования коронки, фиксирующейся на имплант. Если компания предоставляет все это, то результат имплантации и прогнозируем, и надежен, а сама операция проходит быстро и комфортно для пациента.

Три кита имплантов Straumann

Первый ключевой параметр - размер, который обеспечивает один из важнейших аспектов работы имплантолога - малую инвазивность. Благодаря ей мы сохраняем как можно больше кости пациента. Импланты Штрауман последнего поколения - Bone Level и Bone Level Tapered Ø 2,9 мм («SmallOne») полностью отвечают этому условию.

Bone Level - это универсальные импланты, которые возвращают и красоту, и жевательную функцию. SmallOne - имплант малого диаметра: он не превышает 2,9 мм. Он стал настоящей находкой для имплантологов - теперь мы можем проводить имплантацию даже тем пациентам, которым раньше приходилось отказываться от нее из-за недостатка костной ткани или особенностей строения челюсти.

Конечно, диаметр импланта важен, но успех операции во многом зависит от его покрытия. Оно отвечает за остеоинтеграцию - приживление импланта после его установки в ложе, сформированное хирургом в челюсти. Штрауманн разработала для своих имплантов покрытие SLActive®. Оно ускоряет регенерацию тканей, сокращает срок остеоинтеграции до 1 месяца и значительно уменьшает риски осложнений. Более того - это покрытие сделало возможной имплантацию для людей с сахарным диабетом или остеопорозом.

Наконец третий кит системы Штрауманн - сплав. Это тоже собственная разработка швейцарского производителя - Roxolid®, сплав циркония и титана, обеспечивающий высокую прочность импланта при небольшом размере. Диаметр, сплав и покрытие позволяют компании давать пожизненную гарантию на импланты.

Все это приобретает особое значение, когда речь идет о восстановлении при полной адентии, т.е. когда к нам обращается пациент, у которого не осталось зубов в одной или обеих челюстях. Тогда мы применяем методы All-on-4 или All-on-6: полный протез зубного ряда опирается на 4 или 6 имплантов.

Итак, за счет сочетания высокой прочности, надежности (приживление достигает 99%), малой инвазивности, ускоренной остеоинтеграции мы можем всего за несколько дней вернуть пациенту полноценный зубной ряд, вне зависимости от того, ставим мы один имплант или протезируем всю челюсть.