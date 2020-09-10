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В России пересмотрят режим работы врачей в «красной зоне»

12:40 10.09.2020
Фото с сайта Pixabay.com

В России пересмотрят режим работы врачей в «красной зоне», где находятся больные с подтвержденным коронавирусом.

Как пишет газета "Известия", соответствующие распоряжения готовит Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА).

Так, агентство организует единую систему, в которой будет отображаться информация о производственной нагрузке медперсонала, количестве смен и часов, проведенных в «красной зоне», а также количество отдыха. Такое нововведение направлено на минимизацию рисков для медиков, работающих в контакте с инфицированными.

По словам председателя профсоюза работников здравоохранения РФ Михаила Андрочникова, смены по 12-16 часов в «красной зоне» — это грубое нарушение трудовой нормы. «Рабочий день в "красной зоне" должен быть не более 36 часов в неделю», — отметил он.

Темы: Проблемы врачей и медицинского персонала в России
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