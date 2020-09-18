Минздрав одобрил амбулаторное применение двух препаратов от COVID-19

06:59

Минздрав РФ разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Речь идет о препаратах с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир". Ранее данные препараты могли применяться только для лечения пациентов в стационарах.

Отмечается, что одним из препаратов, допущенным для свободной продаж в аптеках, стал "Коронавир", производителем которого является компания "Р-Фарм". Заявляется, что данный препарат борется не с осложнениями от SARS-CoV-2, а непосредственно с самим вирусом.

Минздрав зарегистрировал в конце мая лекарство "Авифавир" на основе фавипиравира и отметил его надежность и эффективность. Это было первое зарегистрированное в России средство от COVID-19.

В июне был зарегистрирован еще один препарат на основе Фавипиравира - "Арепливир".



