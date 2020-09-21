Больные артритами остались без трех важных лекарств

09:25

Больные ревматическими заболеваниями остались без трех важных лекарств, пишет газета "Известия" со ссылкой на заявление члена президиума Российской ревматологической ассоциации «Надежда» Полину Пчельникову.

По ее словам, с весны текущего года в аптеках отсутствуют азатиоприн и микофенолата мофетил, а в августе пропал метотрексат-эбеве в таблетках.

Последний препарат принимают порядка миллиона пациентов с ревматическими заболеваниями. "Пропал единственный в России импортный таблетированный препарат с данным действующим веществом — метотрексат-эбеве", - пояснила Пчельникова.

Как отмечает издание, данный препарат в ближайшее время не вернется в аптеки, производитель приостановил поставки препарата из-за существующих глобальных производственных ограничений при выпуске этой лекарственной формы препарата.

Отмечается, что поставки лекарств могут возобновиться не ранее следующего года.

Причиной внезапного дефицита препаратов стало сочетание сразу нескольких факторов. Это ограничения поставок импортного лекарства, связанные с короновирусом, банкротство одной из российских фармацевтических компаний, а также затянувшаяся процедура передачи лицензии на изготовление лекарств другой организации.

Сегодня в России ревматическими заболеваниями страдают около 14 миллионов людей.