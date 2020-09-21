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Больные артритами остались без трех важных лекарств

09:25 21.09.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Больные ревматическими заболеваниями остались без трех важных лекарств, пишет газета "Известия" со ссылкой на заявление члена президиума Российской ревматологической ассоциации «Надежда» Полину Пчельникову.

По ее словам, с весны текущего года в аптеках отсутствуют азатиоприн и микофенолата мофетил, а в августе пропал метотрексат-эбеве в таблетках.

Последний препарат принимают порядка миллиона пациентов с ревматическими заболеваниями. "Пропал единственный в России импортный таблетированный препарат с данным действующим веществом — метотрексат-эбеве", - пояснила Пчельникова. 

Как отмечает издание, данный препарат в ближайшее время не вернется в аптеки, производитель приостановил поставки препарата из-за существующих глобальных производственных ограничений при выпуске этой лекарственной формы препарата.

Отмечается, что поставки лекарств могут возобновиться не ранее следующего года. 

Причиной внезапного дефицита препаратов стало сочетание сразу нескольких факторов. Это ограничения поставок импортного лекарства, связанные с короновирусом, банкротство одной из российских фармацевтических компаний, а также затянувшаяся процедура передачи лицензии на изготовление лекарств другой организации.

Сегодня в России ревматическими заболеваниями страдают около 14 миллионов людей. 

Темы: Аптеки и лекарства в России, Лекарственное обеспечение в России
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Комментарии читателей
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21.09.2020, 15:43
Гость: Евгений В

Убежден, что РФ антинародное государство с преступной перед Россией властью.
21.09.2020, 15:41
Гость: ABCD

Если бы они были отравой, то их у нас точно никто бы не запрещал.
21.09.2020, 14:35
Гость: ABCD

Пускай народишко народные средства втирает, пока чиновники глобально "регулируют ситуацию". Вообще то не два и не три препарата пропало.
За последние пять лет их сотни пропали. Причём то что было копеечным и эффективным. То и пропадает в первую очередь. А потом появляются "аналоги", правда уже по цене подержанного самолёта.
Даже несчастный "папазол" который стоил в СССР 6 копеек сейчас стоит 67р. А только пару лет назад ещё я его по 4 рубля покупал...
У нас ещё смеялись с запада, где пузырёк йода 2 миллилитра стоил 11 евро. Похоже досмеялись.
21.09.2020, 10:30
Гость: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПРИНИМАЙТЕ азатиоприн, микофенолата мофетил, И ОСБЕННО метотрексат-эбеве! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ! ЭТИ "ЛЕКАРСТВА" УБИВАЮТ! Их придумали в лабораториях МЕНГЕЛЯ И ИШИ, ЧТОБЫ ИЗБАВИТСЯ ОТ БОЛЬНЫХ!
Азатиоприн — лекарственное средство, мощный иммуносупрессивный препарат цитотоксического и цитостатического действия. ВЫЗЫВАЕТ угнетение гемопоэза (гипопластическая и апластическая анемия, лейкопения, лимфопения, тромбоцитопения), печеночная недостаточность!
Микофенолата мофетил — мощный иммуносупрессивный препарат цитостатического механизма действия.Побочное действие: лейкопения, тромбоцитопения, анемия, некроз почечных канальцев, гематурия, альбуминурия, дизурические явления, гиперурикемия, артериальная гипертензия или гипотензия, аритмии, нарушения коронарного кровообращения, гипер- или гипокалиемия, гипофосфатемия, гипер- или гипокальциемия, гиперволемия, ацидоз,гингивит, гиперплазия десен, язвенный стоматит, тошнота, рвота, боли в животе, запор или диарея, эзофагит, гастрит, гастроэнтерит, проктит, гепатит и МНОГОЕ ДРУГОЕ!
Метотрексат-эбеве - ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ: СИЛЬНЕЙШАЯ АЛЛЕРГИЯ,ЛЕЙКЕМИЯ,ПОРАЖЕНИЕ ПЕЧЕНИ, РАК! В Германии, США, РОССИИ люди жадуются на них. УМИРАЮТ ОТ ЭТИХ ЛЕКАРСТВ КАК МУХИ! Мне прописали, но я НЕ ПРИНИМАЮ, т.к. мой сосед УМЕР ОТ НИХ! Особенно ЖЕНЩИНЫ ДЕТОРОЖДЕННОГО ВОЗРАСТА. ДЕТИ РОДЯТСЯ НЕНОРМАЛЬНЫМИ!ВСПОМНИТЕ Талидомид!
21.09.2020, 09:57
Гость: сейчас почему-то много подобных проблем с лекарствами

ограничения поставок импортного лекарства, связанные с короновирусом, банкротство одной из российских фармацевтических компаний, а также затянувшаяся процедура передачи лицензии

Читать полностью: https://www.km.ru/zdorove/2020/09/21/apteki-i-lekarstva-v-rossii/879688-bolnye-artritami-ostalis-bez-trekh-vazhnykh-le
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