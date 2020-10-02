Сотрудники государственных СМИ РФ отказались от прививки против COVID-19

20:42

Сотрудники агентства РИА Новости и холдинга ВГТРК получили возможность привиться от COVID-19 российской вакциной бесплатно и вне рамок клинических испытаний.

При этом журналист РИА Новостей, общавшийся с Reuters, отметил, что большинство его коллег отказались от прививки. Сотрудник ВГТРК также заявил, что многие работники холдинга не решились привиться отечественным препаратом.

В РИА Новости подтвердили программу добровольной вакцинации — прививку предложили тем, кто постоянно работает в редакции, на мероприятиях и местах событий. Агентство не уточнило, сколько сотрудников получили вакцину, пишет Forbes.

В августе первая российская вакцина от COVID-19, разработанная Центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, была официально зарегистрирована. Это произошло по итогам первых двух фаз клинических исследований, в которых участвовали 76 добровольцев. Третья стадия испытаний, поучаствовать в которой могут 40 000 россиян, началась уже после регистрации.