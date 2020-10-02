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Сотрудники государственных СМИ РФ отказались от прививки против COVID-19

20:42 2.10.2020
Вакцинация © KM.RU, Наталья Ступникова
© KM.RU, Наталья Ступникова

Сотрудники агентства РИА Новости и холдинга ВГТРК получили возможность привиться от COVID-19 российской вакциной бесплатно и вне рамок клинических испытаний.

При этом журналист РИА Новостей, общавшийся с Reuters, отметил, что большинство его коллег отказались от прививки. Сотрудник ВГТРК также заявил, что многие работники холдинга не решились привиться отечественным препаратом.

В РИА Новости подтвердили программу добровольной вакцинации — прививку предложили тем, кто постоянно работает в редакции, на мероприятиях и местах событий. Агентство не уточнило, сколько сотрудников получили вакцину, пишет Forbes.

В августе первая российская вакцина от COVID-19, разработанная Центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, была официально зарегистрирована. Это произошло по итогам первых двух фаз клинических исследований, в которых участвовали 76 добровольцев. Третья стадия испытаний, поучаствовать в которой могут 40 000 россиян, началась уже после регистрации.

Темы: Коронавирус, Вакцинация
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Комментарии читателей
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02.10.2020, 23:17
Гость: Фейк

Минимум двое высокооплатных ведущих сообщили о том, что они привились.
Вы им не доверяете? Это ваши проблемы.
А как вообще узнать, что кому вкололи?
Вопрос веры...
02.10.2020, 21:29
Гость: Это что?

Бунт на корабле??
Всех в тюрягу!!
02.10.2020, 21:21
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

Нууу что-ж, людей можно понять. Хорошая зарплата на службе по оболваниванию бОльшей части заМКАД-ышей обязывает совершать разумные поступки. Платят-то за восхваление вперемешку с враньём, а не за риск. Многих бы вот из этого самого "холдинга" следовало привить от словесного поноса! Но эт я уж хватнул через край. Забавно всё это, ой как забавно :-)
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