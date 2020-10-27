Минздрав увеличит цены на препараты для онкобольных из-за их дефицита
Министерство здравоохранения РФ нашло способ предотвратить дефицит лекарств для онкобольных. В ведомстве решили увеличить предельную отпускную цену на эти препараты.
"Значительное влияние на лекобеспечение и ценообразование оказала пандемия новой коронавирусной инфекции, по причине которой произошел рост цен на фармсубстанции. В целях недопущения дефектуры (дефицита) лекарственных препаратов в будущем, Минздравом России был разработан проект нормативного правового акта, который предусматривает увеличение предельной отпускной цены на данные препараты",— приводит цитату пресс-службы Минздрава РИА Новости.
Ранее стало известно, что редставители 30 благотворительных фондов сообщили руководству страны о катастрофической нехватке в стране онкологических препаратов. Причем с российского рынка исчезли не дорогостоящие инновационные препараты, а недорогие лекарства, которые уже много лет составляют основу лечения онкобольных. По данным НМИЦ гематологии, в дефиците сейчас 26 жизненно важных препаратов.
Главной причиной называют не эпидемию, а ситуацию с ценообразованием и госзакупками - иностранные фармкомпании поставки постепенно сворачивают, поскольку производство по фиксированным ценам со временем становится нерентабельным, а российские предприятия закрыть потребности в полном объеме не могут, отмечтает РГ.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Да уж... Решение в стиле капитализма дикого. Огромное количество людей не могут сами купить эти онкопрепараты, собирают деньги на это. Вместо того, чтобы организовать бесплатное лечение этих людей - либерасты из минздрава не нашли другого выхода, как поднять цены. Хотя, должны были озаботиться организацией производства этих препаратов в России. Поганый и мерзкий капитализм во всей красе. О времена, о нравы....
"а российские предприятия закрыть потребности в полном объеме не могут..."
При этом они "могут" создавать "инновационные" вакцины, тырыть лекарства у японцев и втюхивать его за 12 тыров как свое собственное "наноизобретение".
а почему как?
Ужас путинизма состоит и в том, что народ совершенно бессилен перед этими .......... , раздавлен ими, обезличен и лишен каких бы то ни было прав на защиту . За 20 лет путинского "владычества" народ привык к мысли, что надо жить безропотно. Попав в маховик путинской бандитской системы, народ обречен на гибель, а уж противоборствовать с этим упырем и вовсе безнадежно. И вместо слов критики "УХОДИ НЕГОДЯЙ ДОБРОВОЛЬНО", народ-быдло (извините за сленг, другого не достойны) продолжает возглашать лозунги "А кто, если не он " в честь того самого предательского и преступного режима, который ненавистен народу, который растоптал их и унизил
Минздраву следовало бы озаботиться проблемой самого дефицита, а не наживаться на больных, повышая цены на лекарства. Ведут себя не как государственные люди, а как барыги и спекулянты.