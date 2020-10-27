Минздрав увеличит цены на препараты для онкобольных из-за их дефицита

23:07 27.10.2020

Министерство здравоохранения РФ нашло способ предотвратить дефицит лекарств для онкобольных. В ведомстве решили увеличить предельную отпускную цену на эти препараты.

"Значительное влияние на лекобеспечение и ценообразование оказала пандемия новой коронавирусной инфекции, по причине которой произошел рост цен на фармсубстанции. В целях недопущения дефектуры (дефицита) лекарственных препаратов в будущем, Минздравом России был разработан проект нормативного правового акта, который предусматривает увеличение предельной отпускной цены на данные препараты",— приводит цитату пресс-службы Минздрава РИА Новости.

Ранее стало известно, что редставители 30 благотворительных фондов сообщили руководству страны о катастрофической нехватке в стране онкологических препаратов. Причем с российского рынка исчезли не дорогостоящие инновационные препараты, а недорогие лекарства, которые уже много лет составляют основу лечения онкобольных. По данным НМИЦ гематологии, в дефиците сейчас 26 жизненно важных препаратов.

Главной причиной называют не эпидемию, а ситуацию с ценообразованием и госзакупками - иностранные фармкомпании поставки постепенно сворачивают, поскольку производство по фиксированным ценам со временем становится нерентабельным, а российские предприятия закрыть потребности в полном объеме не могут, отмечтает РГ.