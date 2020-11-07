Главой омского Минздрава назначен главврач больницы, где лечили Навального

13:38 7.11.2020

Главврач Омской больницы скорой медицинской помощи №1, в которой лечили Алексея Навального, назначен главой Министерства здравоохранения Омской области.

"Александр Мураховский назначен на должность министра здравоохранения региона. Сегодня губернатор Александр Бурков подписал соответствующее распоряжение", - цитирует ТАСС сообщение в пресс-службы правительства региона.

Александр Мураховский до назначения возглавлял омскую больницу скорой медицинской помощи №1, в которую в конце августа доставили в состоянии комы Алексея Навального. Его подключили к аппарату ИВЛ. Мураховский заявлял, что состояние Навального могло быть вызвано нарушением обмена веществ, также был против транспортировки оппозиционера в Германию, на чем настаивала его семья, опасно. 22 августа Навального все же перевезли в берлинскую клинику "Шарите", где он продолжил лечение.

Мураховский сменил на этой должности министра здравоохранения региона Ирину Солдатову, которая лишилась ее после инцидента с госпитализацией больных. Вечером 27 октября два экипажа машин скорой помощи привезли двух пациентов в возрасте 70 и 85 лет с подозрением на COVID-19 и тяжелым поражением легких к зданию омского Минздрава. Медики заявили, что в течение нескольких часов возят больных по городу, так как больницы отказываются их принять.