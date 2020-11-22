Удаление катаракты в пожилом возрасте

19:56 22.11.2020

Хрусталик – это прозрачная линза, которая должна обладать прозрачностью и гибкостью, чтобы адекватно выполнять свои функции

Хрусталик – это прозрачная линза, которая должна обладать прозрачностью и гибкостью, чтобы адекватно выполнять свои функции

Со временем обменные процессы в организме нарушаются и замедляются, в хрусталике происходят определенные изменения. Он становится мутным: это является препятствием для попадания световых лучей и фокусировки изображения на сетчатке. В результате прогрессирует ухудшение зрения – такое заболевание, связанное с дегенерацией хрусталика, называется катарактой. Запущенная катаракта может привести к полной потере зрения у человека.

Причины возникновения катаракты в зрелом возрасте

Катаракта может появиться в любом возрасте, но наиболее подвержены этому заболеванию пожилые люди. Это связано с трофическими расстройствами, естественными возрастными изменениями хрусталика и других тканей. Происходит деструкция белков биологической линзы: потеря структуры этих белковых соединений является причиной помутнения хрусталика.

Катаракта может возникать у пожилого человека на фоне травмы глаза, повышается риски заболеть ею при ряде системных заболеваний. Среди них:

сахарный диабет;

артериальная гипертензия;

эндокринные патологии (болезнь Иценко-Кушинга, тиреотоксикоз и другие);

злокачественные новообразования;

тяжелые сердечно-сосудистые патологии.

Неблагоприятно влияют на структуры глаза вредные привычки (курение, употребление алкоголя), облучение, прием некоторых лекарственных препаратов. Экологическая обстановка, профессиональные вредности, отравление парами токсичных веществ – все это может стать причиной катаракты глаза или усугубить течение патологии.

Стадии старческой катаракты

Болезнь имеет несколько стадий развития: переход от начальной стадии до запущенной может занимать от нескольких месяцев до 5-7 лет. Вне зависимости от того, сколько времени потребовалось для созревания катаракты, мутный хрусталик сделать вновь прозрачным невозможно. Поэтому не стоит ждать полной потери зрения: нужно при первых симптомах обратиться за помощью к офтальмологу.

Стадии формирования катаракты:

1 стадия характеризуется бессимптомным течением, так как белки разрушаются по периферии. Зрение снижается незначительно, может беспокоить дискомфорт в области глаз. Для постановки диагноза на первой стадии требуется проведение биомикроскопии глаза. Помутнение распространяется на центр хрусталика, в связи с чем четкой картинки уже нет. Пациенты со второй стадией катаракты жалуются на появление пелены перед глазами, расплывчатость объектов. На третьей стадии хрусталик полностью мутный, эластичность его нарушена, он становится плотным. Лишь небольшая часть световых лучей попадает на сетчатку глаза через помутневшую линзу. Картинка полностью размыта, человек не воспринимает цвета объектов – ему остается виден только свет. Катаракта на третьей стадии называется зрелой. 4 стадия – перезрелая катаракта. Крайняя стадия недуга, характеризующаяся полным разрушением тканей хрусталика. Зрение отсутствует.

При катаракте зрительные функции начинают угасать уже на первой стадии. Площадь помутнения биологической линзы постепенно увеличивается, а возможности компенсации состояния в пожилом возрасте крайне ограничены.

Лечение катаракты у пожилых людей

Так как частота встречаемости заболевания увеличивается с возрастом, важное значение имеет ранняя диагностика и эффективное лечение катаракты у пожилых людей. Человек, страдающий катарактой, постепенно теряет возможность видеть: предметы перед глазами становятся нечёткими, появляются блики и другие дефекты. Очки или контактные линзы в этой ситуации подбирать бесполезно, так как они не помогут скорректировать зрение

Ошибочно некоторые пациенты считают, что катаракту можно излечить с помощью приема лекарственных препаратов. Могут использоваться капли с антиоксидантами, витаминами и/или аминокислотами: все они стимулируют кровообращение и метаболизм в тканях глаза. Но они могут лишь немного притормозить прогрессирование патологии, а не устранить ее полностью. Все изменения, которые произошли в хрусталике на момент начала медикаментозного лечения, никуда не исчезнут. Народные средства ещё менее эффективны и могут даже привести к ухудшению состояния, хотя пожилые люди их любят и ожидают от них чудесного излечения.

Оперативное лечение катаракты в пожилом возрасте

Современное развитие медицины в области офтальмологии позволяет не дожидаться созревания катаракты, а оперировать хрусталик сразу же после постановки диагноза. Хирургическая операция по удалению катаракты считается наиболее эффективным способом лечения, позволяющим полностью вернуть зрение пациенту и восстановить все функции хрусталика, заменив его на интраокулярную линзу.

Факоэмульсификация катаракты – это малоинвазивное вмешательство при катаракте, которое широко используется в лечении людей любых возрастов. Отличных результатов после факоэмульсификации удаётся достичь даже у пациентов старше 90 лет. Операция не требует проведения наркоза: все манипуляции выполняются под местной анестезией – пациенту закапывают глазные капли с анестетиком. Строгое следование протоколу вмешательства, современное высокоточное оборудование позволяет снизить вероятность осложнений практически до нуля. Длительность операции факоэмульсификации катаракты составляет не более 25 минут.

До операции пациент обязательно проходит ряд обследований, в зависимости от состояния здоровья и наличия сопутствующих заболеваний может потребоваться консультация смежных специалистов. Результат проведённой факоэмульсификации во многом зависит от самого человека. До конца реабилитационного периода необходимо соблюдать все рекомендации хирурга, чтобы не допустить осложнений и сохранить своё зрение на долгие годы.