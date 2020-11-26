Рециркуляторы - новая необходимость для снижения заболеваемости

22:13 26.11.2020

В наше время Роспотребнадзор настоятельно рекомендует устанавливать бактерицидные рециркуляторы в местах большого скопления людей

Существуют определенные требования для предприятий торговли и образовательных учреждений, в которых говорится о том, что в них необходимо обязательно использовать приборы для обеззараживания воздуха. Эта мера нужна для того, чтобы снизить уровень заражаемости инфекционными заболеваниями, устраняя вирусы из воздуха.

Компания “Завод Лансвет” выпускает современные, производительные рециркуляторы, которые отвечают всем требованиям Роспотребнадзора и качественно очищают воздух от микроорганизмов. Производитель ежемесячно поставляет большие партии дезинфицирующих приборов без сбоев и задержек. На данный момент в интернет-магазине Лансвет можно купить несколько видов рециркуляторов, отличающихся по техническим характеристикам и стоимости.

Очищение воздуха рециркуляторами производства Лансвет

Рециркулятор - современный прибор для очищения воздуха. Принцип его работы основан на многократном циркулировании воздуха, втягиваемого в корпус с помощью вентиляторов, в котором установлены бактерицидные ультрафиолетовые лампы. УФ-лампы обеззараживают воздух, после чего он попадает обратно в помещение. Процесс происходит непрерывно, за счет чего обеспечивается устранение вредоносных микроорганизмов и чистота воздушных масс. Компания “Завод Лансвет” предлагает три вида рециркуляторов воздуха:

Медицинские рециркуляторы: работает в диапазоне УФ-излучения 255-280 Нм, способен очистить помещение объемом 120 м3. Потребляемая мощность прибора - 50 Вт. Можно применять в образовательных, медицинских учреждениях, в магазинах, кафе и т.д. Имеет регистрационное удостоверение (медицинский сертификат)

Бактерицидные рециркуляторы-облучатели “БАРЬЕР-2020”: диапазон УФ-излучения 255-180 Нм. Предназначены для очищения воздуха в помещениях разного объема от 50 до 1000 м3, благодаря этому можно подобрать устройство как для домашнего использования, так и для дезинфекции воздуха в больших производственных помещениях, на вокзалах, в аэропортах и т.п. Потребляемая мощность зависит от объема очищаемого пространства и находится в пределах от 30 до 180 Вт.

Вентиляционный модуль “БАРЬЕР-ВЕНТ-УФ”: устройство, встраиваемое в вентиляционную систему помещения. Производительность прибора зависит от количества установленных в нем ультрафиолетовых ламп, их может быть от 2 до 16, чем больше ламп, тем больший объем помещения возможно очистить. Мощность бактерицидного излучения находится в пределах от 180 до 1440 Вт.

Важным плюсом рециркуляторов является то, что их можно использовать в течение всего рабочего дня в присутствии людей, дезинфицируя воздух непрерывно. Выбирая подходящий прибор, нужно учитывать то, что мощность ламп должна соответствовать объему помещения.

Эксперты Роспотребнадзора считают, что установку рециркуляторов во всех общественных учреждениях нужно начинать как можно раньше, чтобы снизить количество заболевших и справиться с опасными вирусами. Эти современные устройства делают нахождение в местах большого скопления людей более безопасным, поэтому совсем скоро они появятся во всех школах, детских садах, поликлиниках, торговых центрах и т.п. На сайте компании “Завод Лансвет” можно найти качественные дезинфекторы воздуха для помещения любого предназначения.