Глава Роспотребнадзора заявила о наличии в России прототипов вакцин от ВИЧ

16:22 1.12.2020

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России, в том числе в центре «Вектор», имеются собственные прототипы вакцины от ВИЧ (вирус иммунодефицита человека).

«Россия принимает участие в разработке вакцины от ВИЧ-инфекции достаточное количество лет, у нас есть свои прототипы, у нас есть свои вакцины»,- цитирует ее слова РИА Новости.

Заявление было сделано на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Ранее Алексей Мазус, главный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава, говорил о том, что препарат для профилактики данного заболевания может появиться уже в ближайшие годы.