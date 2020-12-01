Глава Роспотребнадзора заявила о наличии в России прототипов вакцин от ВИЧ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России, в том числе в центре «Вектор», имеются собственные прототипы вакцины от ВИЧ (вирус иммунодефицита человека).

«Россия принимает участие в разработке вакцины от ВИЧ-инфекции достаточное количество лет, у нас есть свои прототипы, у нас есть свои вакцины»,- цитирует ее слова РИА Новости.

Заявление было сделано на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Ранее Алексей Мазус, главный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава, говорил о том, что препарат для профилактики данного заболевания может появиться уже в ближайшие годы.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 01.12.2020, 18:25
    Гость: Над этим

    Работают,правда не одну сотню лет,а может и тысячу,и ведь все обещают,лет так через 25,а там ,как в ходже насредине,или ишак помрет,или царь,или изобретатель

  5. 01.12.2020, 17:45
    Гость: Чавес 10

    За ваши деньги можно показать принципиальную возможность его получения на трех мышках.

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