Путин поручил начать вакцинацию от COVID-19 на следующей неделе

Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой организовать вакцинацию от COVID-19 на следующей неделе, сообщает РИА Новости.

По словам Путина, в ближайшие несколько дней в России произведут более двух миллионов доз вакцины "Спутник V". Как отметил глава государства, "промышленность и медицина уже готовы сделать первый шаг".

В первую очередь прививки планируется сделать врачам и учителям. Также в группы риска входят сотрудники служб жизнеобеспечения, а также россияне с хроническими болезнями.

Путин неоднократно подчеркивал, что вакцинация будет бесплатной и добровольной. В рознице российские вакцины продаваться не будут.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 03.12.2020, 12:11
    Гость: а что,

    уже провели третью стадию испытаний, зарегистрировали вакцину ?
    Или, как обычно, куда кривая вывезет ?

  5. 03.12.2020, 11:19
    Гость: а вот

    Екатерина Великая не побоялась испытать на себе первую оспенную вакцину.Просто для того чтобы показать пример своим подданным.

Все комментарии (14)
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