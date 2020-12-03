Путин поручил начать вакцинацию от COVID-19 на следующей неделе

07:17 3.12.2020

Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой организовать вакцинацию от COVID-19 на следующей неделе, сообщает РИА Новости.

По словам Путина, в ближайшие несколько дней в России произведут более двух миллионов доз вакцины "Спутник V". Как отметил глава государства, "промышленность и медицина уже готовы сделать первый шаг".

В первую очередь прививки планируется сделать врачам и учителям. Также в группы риска входят сотрудники служб жизнеобеспечения, а также россияне с хроническими болезнями.

Путин неоднократно подчеркивал, что вакцинация будет бесплатной и добровольной. В рознице российские вакцины продаваться не будут.