Путин поручил начать вакцинацию от COVID-19 на следующей неделе
Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой организовать вакцинацию от COVID-19 на следующей неделе, сообщает РИА Новости.
По словам Путина, в ближайшие несколько дней в России произведут более двух миллионов доз вакцины "Спутник V". Как отметил глава государства, "промышленность и медицина уже готовы сделать первый шаг".
В первую очередь прививки планируется сделать врачам и учителям. Также в группы риска входят сотрудники служб жизнеобеспечения, а также россияне с хроническими болезнями.
Путин неоднократно подчеркивал, что вакцинация будет бесплатной и добровольной. В рознице российские вакцины продаваться не будут.
Комментарии читателей Оставить комментарий
с чиновников?
ну так не сравнивайте несравнимое.
как лучше, а получается как всегда: идем собственным особым путем !
уже провели третью стадию испытаний, зарегистрировали вакцину ?
Или, как обычно, куда кривая вывезет ?
Екатерина Великая не побоялась испытать на себе первую оспенную вакцину.Просто для того чтобы показать пример своим подданным.