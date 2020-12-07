Минздрав утвердил предельную цену на вакцину «Спутник V»

08:00 7.12.2020

Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало предельную отпускную цену производителя на вакцину от коронавируса "Спутник V". Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление помощника главы ведомства Алексея Кузнецова, стоимость вакцины составила 1942 рубля за два компонента.

Цена упаковки из пяти двухкомпонентных доз вакцин составила 9710 рублей.

Отмечается, что правительство включило "Спутник V" в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Для россиян вакцинация будет являться бесплатной и добровольной.

Поступление вакцины в розничную продажу не предусмотрено.

С 4 декабря в Москве открылась электронная запись на вакцинацию для сотрудников сферы образования, здравоохранения, а также городских соцслужб. По данным агентства, на конец минувшей недели в столице начали работать 70 пунктов вакцинации при взрослых поликлиниках.