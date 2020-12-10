Минздрав обновил перечень медицинских показаний для аборта

Минздрав России разработал обновленный перечень медицинских показаний для искусственного прерывания беременности. Соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

Так, медицинскими показаниями для прерывания беременности станут активная фаза туберкулеза, краснуха до 20 недели беременности, ВИЧ IV стадии, психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ, шизофрения, воспалительные болезни центральной нервной системы, почечная недостаточность.

Так же, медицинским показанием для прерывания беременности является состояние физиологической незрелости, то есть возраст беременной составляет менее 15 лет.

Решение об аборте по медицинским показаниям будет приниматься консилиумом врачей с участием врача-инфекциониста, врача-акушера-гинеколога и врача-неонатолога (после 22 недель беременности) индивидуально в каждом случае.

Согласно российскому законодательству, искусственное прерывание беременности по желанию пациентки может быть проведено на сроках беременности до 12 недель, по медицинским показаниям - на любом сроке.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.12.2020, 13:20
    Гость: Кстати,

    любые хронические заболевания сами по себе могут являться показаниями к аборту,так как беременность Всегда утяжелит течение уже имеющегося заболевания и может вызвать осложнения.

  2. 10.12.2020, 13:15
    Гость: тётя доктор

    Краснуха является абсолютным показанием к прерыванию беременности на Любом сроке! Что за олухи сидят в Минздраве.

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