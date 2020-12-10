Минздрав обновил перечень медицинских показаний для аборта

09:44 10.12.2020

Минздрав России разработал обновленный перечень медицинских показаний для искусственного прерывания беременности. Соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

Так, медицинскими показаниями для прерывания беременности станут активная фаза туберкулеза, краснуха до 20 недели беременности, ВИЧ IV стадии, психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ, шизофрения, воспалительные болезни центральной нервной системы, почечная недостаточность.

Так же, медицинским показанием для прерывания беременности является состояние физиологической незрелости, то есть возраст беременной составляет менее 15 лет.

Решение об аборте по медицинским показаниям будет приниматься консилиумом врачей с участием врача-инфекциониста, врача-акушера-гинеколога и врача-неонатолога (после 22 недель беременности) индивидуально в каждом случае.

Согласно российскому законодательству, искусственное прерывание беременности по желанию пациентки может быть проведено на сроках беременности до 12 недель, по медицинским показаниям - на любом сроке.