Мишустин поручил включить вакцинацию от COVID-19 в календарь прививок

15:14 16.12.2020

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил включить вакцины от COVID-19 в календарь профилактических прививок, сообщает РИА Новости.

В пресс-службе правительства рассказали, соответствующие изменения будут внесены в приказ Министерства здравоохранения "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" до 17 декабря.

Главе ведомства Михаилу Мурашко поручили контролировать организацию работы пунктов вакцинации в период новогодних праздников (с 1 по 10 января). Для эффективной вакцинации от коронавируса нужно разработать график поставок препарата по стране, резюмировал Мишустин.

На текущий момент в Москве открыты 70 пунктов на базе городских взрослых поликлиник, а до конца года планируют открыть еще 100. Пока что сделать прививку могут сотрудники сферы образования, здравоохранения, городских соцслужб в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие хронических заболеваний и не участвовавшие в испытаниях вакцины, а также работники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг.

По мере поступления препарата список категорий граждан будут расширять.

Беременным и кормящим вакцинация противопоказана.