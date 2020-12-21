Союз пациентов заявил о дефиците более 40 лекарств

Всероссийский союз пациентов (ВСП) объявил о дефиците в России 42 лекарственных препаратов.

Как пишет газета "Известия", в первую очередь это коснулось препаратов, попавших в список рекомендуемых для лечения коронавируса. Однако эти лекарства используются для лечения многих хронических болезней, таких как муковисцидоз, ревматоидный артрит, системная красная волчана, рассеянный склероз, онкологические заболевания.

В частности речь идет об антибиотиках (левофлоксацине и азитромицине), антикоагулянтах (эноксапарине натрия), ряде противоопухолевых и иммуносупрессивных препаратов (гидроксихлорохине и тоцилизумабе).

О проблеме с лекарствами, используемыми для лечения хронических болезней, начали говорить еще весной. В сентябре ситуация ухудшилась. 

По мнению специалистов, дефицит возник из-за неправильной оценки реального спроса, а также распределения лекарств между больными коронавирусом и хроническими заболеваниями.

Организация направила соответствующие обращения президенту, а также в Минздрав и Минпромторг. В ВСП считают, что для решения проблемы нужно нарастить объемы производства лекарств и изменить механизм формирования отпускных цен. При этом вопрос нужно решать срочно, ведь речь идет о людях с серьезными болезнями.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 21.12.2020, 14:26
    Гость: заявили они

    Союз пациентов еще забыл упомянуть о значительном росте цен на лекарства.В аптечных сетях такие же порядки как в торговле,только вот президенту никто не подсказал.В больших городах аптека на аптеке,как магазинов.И ценообразование как в торговле,только ФАС и прокуроры ничего не знают,работают только по указаниям гаранта.

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