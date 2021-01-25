Минздрав обязал женщин рожать в медицинских масках

Минздрав РФ выпустил обновленные рекомендации по организации оказания медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным при COVID-19.

Согласно новым правилам партнерские роды допускаются, в случае наличия у партнера отрицательного теста на новую коронавирусную инфекцию и отсутствие COVID-19 у самой будущей матери, пишет "Интерфакс".

Однако они будут запрещены при вероятных/подтвержденных случаях COVID-19 для снижения риска инфицирования.

В обновлённых рекомендациях ведомства говорится, что сами роды должны принимать в отдельных индивидуальных залах, число медперсонала должно быть сведено к минимуму.

Во время родов на беременной с коронавирусом должна быть надета хирургическая маска, которую разрешается снять на время потуг. 

Как сказано в документе, в настоящее время отсутствуют доказательства вертикальной передачи коронавируса от матери плоду, нет достоверных данных о выделении патогена с грудным молоком. В случае наличия положительного теста у матери ребёнка у неё забирают до того момента, пока анализ не станет отрицательным.

Для совместного пребывания с новорожденными в отделениях реанимации и интенсивной терапии и палатах патологии новорожденных и недоношенных детей, родителям рекомендовано проходить предварительное обследование на коронавирус.

Ведомство также рекомендует женщинам планировать беременность не ранее трех месяцев после перенесенной новой коронавирусной инфекции из-за риска развития осложнений и влияния на плод препаратов, применявшихся при лечении. 

Отмечается также, что, по данным статистики, женщины переносят COVID-19 легче, чем мужчины, однако нельзя игнорировать вероятные последствия коронавирусной инфекции для репродуктивного здоровья.

"Влияние перенесенного COVID-19 на репродуктивную систему женщины может быть опосредовано токсическими эффектами применяемых препаратов, продолжительностью госпитализации в отделение реанимации и интенсивной терапии, декомпенсацией сопутствующих хронических заболеваний", - говорится в документе.

"В настоящее время неизвестно, какие отдаленные последствия для репродуктивного здоровья женщин могут быть связаны с перенесенным COVID-19. В связи с этим все женщины, перенесшие COVID-19, особенно в тяжелой форме, должны быть отнесены к группе высокого риска по развитию осложнений и подвергаться более тщательному диспансерному наблюдению в течение года после стационарного лечения по поводу COVID-19", - отмечается в рекомендациях.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.01.2021, 21:23
    Гость: Рационализатор

    „число медперсонала должно быть сведено к минимуму“.
    Всё правильно. Лучше, конечно, было бы роды принимать нянечкам в подсобных помещениях, а акушерам наблюдать за ходом процесса через щёлку двери. Так что таким образом количество медперсонала можно свести к нулю, а зал для родов освободить не только от рожениц, но и от вирусов.

    „должна быть надета хирургическая маска, которую разрешается снять на время потуг“.
    В минздраве наверное есть работники из бывших быков 90-х. Ну право, зачем такие трудности? Можно просто налепить скотч или надеть на голову полиэтиленовый пакет. Спросите у вышибал долгов, их клиенты с мешками такие потуги выделывают, что разродишься в одну минуту.

    „в настоящее время отсутствуют доказательства вертикальной передачи коронавируса от матери плоду“
    Ну так на роды необходимо приглашать геодезиста, он вам вычислит такой вертикальный угол, что не только у мамочки, но и у медиков не окажется ни единого шанса заразиться- все вирусы лягут в строго горизонтальном положении и лапками вниз.

  5. 25.01.2021, 20:02
    Гость: Гостю Устал ждать

    Уже никогда. Для этого необходимы наномаски, а их разрабатывать уже некому- профессор Чубайс ушёл недавно с Нано, а теперь кому это поручить? Таких широкомасштабных спецов больше нет. Так что придётся рождаться как обычно, без маски.

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