Минздрав обязал женщин рожать в медицинских масках

11:09 25.01.2021

Минздрав РФ выпустил обновленные рекомендации по организации оказания медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным при COVID-19.

Согласно новым правилам партнерские роды допускаются, в случае наличия у партнера отрицательного теста на новую коронавирусную инфекцию и отсутствие COVID-19 у самой будущей матери, пишет "Интерфакс".

Однако они будут запрещены при вероятных/подтвержденных случаях COVID-19 для снижения риска инфицирования.

В обновлённых рекомендациях ведомства говорится, что сами роды должны принимать в отдельных индивидуальных залах, число медперсонала должно быть сведено к минимуму.

Во время родов на беременной с коронавирусом должна быть надета хирургическая маска, которую разрешается снять на время потуг.

Как сказано в документе, в настоящее время отсутствуют доказательства вертикальной передачи коронавируса от матери плоду, нет достоверных данных о выделении патогена с грудным молоком. В случае наличия положительного теста у матери ребёнка у неё забирают до того момента, пока анализ не станет отрицательным.

Для совместного пребывания с новорожденными в отделениях реанимации и интенсивной терапии и палатах патологии новорожденных и недоношенных детей, родителям рекомендовано проходить предварительное обследование на коронавирус.

Ведомство также рекомендует женщинам планировать беременность не ранее трех месяцев после перенесенной новой коронавирусной инфекции из-за риска развития осложнений и влияния на плод препаратов, применявшихся при лечении.

Отмечается также, что, по данным статистики, женщины переносят COVID-19 легче, чем мужчины, однако нельзя игнорировать вероятные последствия коронавирусной инфекции для репродуктивного здоровья.

"Влияние перенесенного COVID-19 на репродуктивную систему женщины может быть опосредовано токсическими эффектами применяемых препаратов, продолжительностью госпитализации в отделение реанимации и интенсивной терапии, декомпенсацией сопутствующих хронических заболеваний", - говорится в документе.

"В настоящее время неизвестно, какие отдаленные последствия для репродуктивного здоровья женщин могут быть связаны с перенесенным COVID-19. В связи с этим все женщины, перенесшие COVID-19, особенно в тяжелой форме, должны быть отнесены к группе высокого риска по развитию осложнений и подвергаться более тщательному диспансерному наблюдению в течение года после стационарного лечения по поводу COVID-19", - отмечается в рекомендациях.