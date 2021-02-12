В ВОЗ заявили об отсутствии рекомендаций носить перчатки

10:43 12.02.2021

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала, что у организации нет рекомендаций по обязательному использованию перчаток в общественных местах.

«У ВОЗ нет рекомендаций для использования перчаток в местах общего пользования. <...> Сейчас мы видим огромное количество мусора, который появляется вследствие COVID-19. Возможно, надо рассмотреть все отрицательные и положительные моменты», - цитирует РБК слова Вуйнович.

При этом она отметила важность обработки рук антисептиком и соблюдения банальных правил гигиены (например, тщательно мыть руки).

Напомним, в Москве использование средств индивидуальной защиты, в том числе перчаток, в общественных местах и транспорте обязательно с 12 мая 2020 года. Штраф за отсутствие СИЗов в Москве составляет 4000-5000 рублей.

Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев ранее называл обязанность носить перчатки коммерческим проектом и отмечал, что они не защищают от заражения.