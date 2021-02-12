В ВОЗ заявили об отсутствии рекомендаций носить перчатки

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала, что у организации нет рекомендаций по обязательному использованию перчаток в общественных местах.

«У ВОЗ нет рекомендаций для использования перчаток в местах общего пользования. <...> Сейчас мы видим огромное количество мусора, который появляется вследствие COVID-19. Возможно, надо рассмотреть все отрицательные и положительные моменты», - цитирует РБК слова Вуйнович.

При этом она отметила важность обработки рук антисептиком и соблюдения банальных правил гигиены (например, тщательно мыть руки).

Напомним, в Москве использование средств индивидуальной защиты, в том числе перчаток, в общественных местах и транспорте обязательно с 12 мая 2020 года. Штраф за отсутствие СИЗов в Москве составляет 4000-5000 рублей.

Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев ранее называл обязанность носить перчатки коммерческим проектом и отмечал, что они не защищают от заражения.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 12.02.2021, 15:41
    Гость: Шило - европейцу

    Ну, ты чертенок, на счет женщин, хорошо сказал! Омар Хаям!
    По маскам, целиком согласен, сказано, носи! Только идиот, спорит с Родиной! Сам перенес Корону, не шучу по этому поводу! Ребята страшно! Выживишь, хорошо, нет, думай о Боге!

  3. 12.02.2021, 14:39
    Гость: gvozd

    на самом деле, я бы советовал носить перчатки.
    только не резиновые конечно, хлопковые.
    народ толкется разный и перчатки все же изолируют руки.
    особенно в таких городах как москва..
    вы попробуйте например одеть белые хб перчатки один день и посмотрите какими черными они становятся в конце дня...
    это просто общая гигиена.
    что касается Обязательности масок - это американский БРЕД.
    по сути это Политическая Акция, демонстрация подчинения новому мировому порядку - Фашизму.
    маски не защищают от вирусов и наносят Реальный ВРЕД при длительном ношении. например содержание кислорода падает на 5-6% - это вообще-то уровень кислородного голодания уже..
    ну и Самое Главное в этом Левацком Бреде.
    маска Индивидуальное средство защиты, а Левые пудрят мозги что это стало якобы Социальной защитой... - Социума от Вас.
    это очередная Ложь Левых, разумеется, очередной Левацкий Новояз.

  4. 12.02.2021, 11:35
    Гость: Suomi Poika

    Вообще маски не ношу а перчатки подавно. Никто слова не сказал за весь год. Кто хочет, надевает. А арабов и негров и без 1001 ночи валом. Без маски хоть видно страшная женщина или нет. А вы носите, да, маска признак свободы!

  5. 12.02.2021, 11:06
    Гость: Европеец

    Можно наплевать на рекомендации ВОЗ.
    Я ещё в первой волне купил коробку с 200 перчатками и когда иду в магазин - надеваю, потом выбрасываюсь. Маски не ношу - только респиратор 2.
    Перчатки голубые - выгляжу как Фантомас.
    У меня в стране уже долгое время не увидишь человека без маски или респиратора - даже в этом появилась какая то мода. Интересно, что красивые глаза у женщины с маской выглядят отлично - как в Тысяче и одной ночи.
    Вообще то отказ от масок считаю проявление тупого протеста не знаю кого против не знаю чего. Мужик требующий свободы не носить маску - не мужик. Морда без маски ещё не делает человека свободным.

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