В COVID-госпиталях нашли экстремально устойчивые к антибиотикам бактерии

15:58 15.02.2021

В стационарах для лечения больных COVID-19 и внебольничной пневмонией сформировались устойчивые к лекарствам бактерии.

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на заведующего лабораторией функциональной геномики и протеомики микроорганизмов Института экспериментальной медицины (Петербург), доктора медицинских наук Артемия Гончарова, первые сообщения о появлении резистентных к антибиотикам бактерий в подобных стационарах датируются летом 2020 года.

По его словам, эти бактерии "укоренились" в ковид-госпиталях и активно там циркулируют, что осложняет течение основного заболевания. Часто пациенты погибают не от собственно вирусной инфекции, а от бактериальных осложнений, которые не удается вылечить с помощью привычной антибиотико-терапии.

"Борьба с ними необычайно сложна, она требует разработки новых альтернатив классическим антибиотикам, которые есть в арсенале специалистов в области лечения инфекционных заболеваний", - пояснил Гончаров.