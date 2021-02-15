В COVID-госпиталях нашли экстремально устойчивые к антибиотикам бактерии

В стационарах для лечения больных COVID-19 и внебольничной пневмонией сформировались устойчивые к лекарствам бактерии.

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на заведующего лабораторией функциональной геномики и протеомики микроорганизмов Института экспериментальной медицины (Петербург), доктора медицинских наук Артемия Гончарова, первые сообщения о появлении резистентных к антибиотикам бактерий в подобных стационарах датируются летом 2020 года. 

По его словам, эти бактерии "укоренились" в ковид-госпиталях и активно там циркулируют, что осложняет течение основного заболевания. Часто пациенты погибают не от собственно вирусной инфекции, а от бактериальных осложнений, которые не удается вылечить с помощью привычной антибиотико-терапии.

"Борьба с ними необычайно сложна, она требует разработки новых альтернатив классическим антибиотикам, которые есть в арсенале специалистов в области лечения инфекционных заболеваний", - пояснил Гончаров.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.02.2021, 01:21
    Гость: а люди от вируса, даже от ковидлы, и не умирают.

    люди умирают именно от бактерий. Власти об этом не знают.. Или знают, но прекрасно понимают, что убитую медицину на раз-два не поднять, а видимость своей деятельности производить надо. Вот и пошла ловля виоусов масками-перчатками...

  2. 15.02.2021, 20:48
    Гость: Сократ

    Долечили коронавирусную инфекцию антибиотиками. Это изначально была порочная практика - антибиотики на вирусы не действуют.

  3. 15.02.2021, 17:19
    Гость: Л

    Лечили Россию от вируса коммунизма, получили не лечащуюся антибиотиками бациллу воровского капитализма.

Все комментарии (4)
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