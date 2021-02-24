Египет зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V»

17:56 24.02.2021

Управление Египта по лекарствам (Egyptian Drug Authority) успешно зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«Управление Египта по лекарствам осуществило регистрацию вакцины в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)», — заявили в фонде.

В пресс-службе РФПИ сообщили, что Египет, самая населенная страна на Ближнем Востоке, (население свыше 100 миллионов человек), стал 35-й страной, которая одобрила российский препарат.

Днем ранее российская вакцина была также зарегистрирована в Киргизии и Гайане. Кроме того, «Спутник V» уже прошел регистрацию в Венгрии, Мексике, Аргентине, Белоруссии, Черногории, Армении и других государствах.

Напомним, вакцина от COVID-19 «Спутник V» была официально зарегистрирована первой в мире. Это произошло 11 августа 2020 года. Вакцину разработали специалисты Центра им. Гамалеи. Эффективность российского препарата составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%.