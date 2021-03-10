Голикова не исключила проведение ежегодной вакцинации против COVID-19
С высокой долей вероятности прививаться от новой коронавирусной инфекции придется ежегодно. Такое предположение высказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова в разговоре с ТАСС.
По ее словам, корронавирус "постепенно превращается" в сезонное заболевание. А потому вакцинироваться, скорее всего, придется ежегодно.
Снять маски и вернуться к привычному образу жизни будет возможно, когда будет провакцинировано 60% населения, считает она.
Голикова отметила, что на текущий момент в мире и в России нет достаточного опыта для понимания того, сколько держится имунная защита после вакцинации.
"Конечно, сейчас все "подрасслаблены" и считают, что COVID уходит, ситуация сейчас лучше, но пока вирус еще никуда не уходит, надо беречь себя и своих близких", - подчеркнула она.
По мнению Голиковой, коллективный иммунитет к коронавирусу в России будет достигнут к августу 2021 года, если вакцинация будет идти такими же темпами. Но эта дата может быть сдвинута на более ранний срок при ускорении темпов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
грипп ВСЕГДА - заканчивается осложнениями,=
Откуда инфо?
осложнения если на нгогах переносить или инвалид тяжелобольной.
Зачем?
А что, Гинцбурга таки пустили в Израиль?)))))))
Какая ТАКАЯ?
Среди населения нет никакой такой смертности. Летальность у ковидлы невысокая.Умирают от всего, от туберкулеза и ВИЧ больше чем от гриппа.
Из знакомых никто не умер, да, умирают некоторые которым хорошо ЗА, как напр. тот же артист Лановой, ему было 87 и он оказывается в это время активно гастролировал с концертами.
Не все же умер, возраста Ланового от пневмонии.
Есть 80+ кто переболел и вылечился. А ритуальные службы всегда работают без перерыва, праздн иков и выходныхю
Если вы о врачах, то это другая история.
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Снять маски и вернуться к привычному образу жизни будет возможно, когда будет провакцинировано 60% населения, считает она.
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опять Повторение на русскм языке Команды Кагала на западе - 70% должны быть уколоты генно-инжерным коктейлем неизвестного назначения..
она инстранный агент, это видно невооруженным глазом.