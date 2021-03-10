Голикова не исключила проведение ежегодной вакцинации против COVID-19

Вакцинация

С высокой долей вероятности прививаться от новой коронавирусной инфекции придется ежегодно. Такое предположение высказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова в разговоре с ТАСС

По ее словам, корронавирус "постепенно превращается" в сезонное заболевание. А потому вакцинироваться, скорее всего, придется ежегодно. 

Снять маски и вернуться к привычному образу жизни будет возможно, когда будет провакцинировано 60% населения, считает она. 

Голикова отметила, что на текущий момент в мире и в России нет достаточного опыта для понимания того, сколько держится имунная защита после вакцинации. 

"Конечно, сейчас все "подрасслаблены" и считают, что COVID уходит, ситуация сейчас лучше, но пока вирус еще никуда не уходит, надо беречь себя и своих близких", - подчеркнула она.

По мнению Голиковой, коллективный иммунитет к коронавирусу в России будет достигнут к августу 2021 года, если вакцинация будет идти такими же темпами. Но эта дата может быть сдвинута на более ранний срок при ускорении темпов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.03.2021, 17:31
    Гость: что за .....утверждение

    грипп ВСЕГДА - заканчивается осложнениями,=
    Откуда инфо?

    осложнения если на нгогах переносить или инвалид тяжелобольной.

  3. 10.03.2021, 17:26
    Гость: Стоит ли удивлятся что у нас смертность такая

    Какая ТАКАЯ?
    Среди населения нет никакой такой смертности. Летальность у ковидлы невысокая.Умирают от всего, от туберкулеза и ВИЧ больше чем от гриппа.
    Из знакомых никто не умер, да, умирают некоторые которым хорошо ЗА, как напр. тот же артист Лановой, ему было 87 и он оказывается в это время активно гастролировал с концертами.
    Не все же умер, возраста Ланового от пневмонии.
    Есть 80+ кто переболел и вылечился. А ритуальные службы всегда работают без перерыва, праздн иков и выходныхю
    Если вы о врачах, то это другая история.

  5. 10.03.2021, 16:32
    Гость: gvozd

    Снять маски и вернуться к привычному образу жизни будет возможно, когда будет провакцинировано 60% населения, считает она.
    --
    опять Повторение на русскм языке Команды Кагала на западе - 70% должны быть уколоты генно-инжерным коктейлем неизвестного назначения..
    она инстранный агент, это видно невооруженным глазом.

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