Голикова не исключила проведение ежегодной вакцинации против COVID-19

12:15 10.03.2021

С высокой долей вероятности прививаться от новой коронавирусной инфекции придется ежегодно. Такое предположение высказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова в разговоре с ТАСС.

По ее словам, корронавирус "постепенно превращается" в сезонное заболевание. А потому вакцинироваться, скорее всего, придется ежегодно.

Снять маски и вернуться к привычному образу жизни будет возможно, когда будет провакцинировано 60% населения, считает она.

Голикова отметила, что на текущий момент в мире и в России нет достаточного опыта для понимания того, сколько держится имунная защита после вакцинации.

"Конечно, сейчас все "подрасслаблены" и считают, что COVID уходит, ситуация сейчас лучше, но пока вирус еще никуда не уходит, надо беречь себя и своих близких", - подчеркнула она.

По мнению Голиковой, коллективный иммунитет к коронавирусу в России будет достигнут к августу 2021 года, если вакцинация будет идти такими же темпами. Но эта дата может быть сдвинута на более ранний срок при ускорении темпов.