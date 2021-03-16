Жириновский предложил наградить госпремией разработчиков вакцины

13:40 16.03.2021

Владимир Жириновский в ходе заседания нижней палаты парламента предложил наградить создателей российской вакцины от COVID-19 Государственной премией.

«Руководитель ПАСЕ просит нас, чтобы мы помогли с передачей возможности использовать нашу вакцину, постепенно Европа признает нашу вакцину. В связи с этим, Вячеслав Викторович (Володин - прим. ред.), может быть нам представить группу тех, кто помогал в создании и пропаганде вакцины к Государственной премии 12 июня этого года. В том числе кого-то из депутатов, кто шесть месяцев трубит на всех передачах: "Надевайте маски"», - цитирует слова Жириновского агентство «Москва».

Вячеслав Володин поддержал данное предложение лидера ЛДПР. «Нам надо, безусловно, поддержать предложение Владимира Вольфовича Жириновского в части представления к наградам тех, кто участвовал в разработке вакцины. <...> Что касается Государственной премии - это правильно будет сделать, внеся такое предложение в правительство РФ и администрацию» - сказал спикер нижней палаты парламента.