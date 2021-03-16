Жириновский предложил наградить госпремией разработчиков вакцины
Владимир Жириновский в ходе заседания нижней палаты парламента предложил наградить создателей российской вакцины от COVID-19 Государственной премией.
«Руководитель ПАСЕ просит нас, чтобы мы помогли с передачей возможности использовать нашу вакцину, постепенно Европа признает нашу вакцину. В связи с этим, Вячеслав Викторович (Володин - прим. ред.), может быть нам представить группу тех, кто помогал в создании и пропаганде вакцины к Государственной премии 12 июня этого года. В том числе кого-то из депутатов, кто шесть месяцев трубит на всех передачах: "Надевайте маски"», - цитирует слова Жириновского агентство «Москва».
Вячеслав Володин поддержал данное предложение лидера ЛДПР. «Нам надо, безусловно, поддержать предложение Владимира Вольфовича Жириновского в части представления к наградам тех, кто участвовал в разработке вакцины. <...> Что касается Государственной премии - это правильно будет сделать, внеся такое предложение в правительство РФ и администрацию» - сказал спикер нижней палаты парламента.
Комментарии читателей Оставить комментарий
это НЕ вакцина.
и "генный материал" на основе которого велась разработка, был получен из сша..
весело посмеялись.
Столько вокруг развелось иммунологов и вирусологов, что некого послать подальше, все благородные.
этот господин ненавидит все советское. Но без советского не было бы ни ракет ни вакцины, ......, ни таких "господинов".
тех кто сделал вакцину конечно нужно наградить, а депутатов то за что? Но вряд ли получат те, кто трудился и достоин. И зачем так упорно предлагать западу и нефть и газ и вакцину...? Что запад сделал для россиян хорошего за последнее триста лет? Русофобия и ненависть ко всему советскому. А ведь все, что приносит некоторые плоды корнями прорастает пока из советского прошлого. Из того ,что еще не уничтожено и чудом сохранилось вопреки всем "гениальным" реформам.