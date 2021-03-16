Жириновский предложил наградить госпремией разработчиков вакцины

Владимир Жириновский

Владимир Жириновский в ходе заседания нижней палаты парламента предложил наградить создателей российской вакцины от COVID-19 Государственной премией.

«Руководитель ПАСЕ просит нас, чтобы мы помогли с передачей возможности использовать нашу вакцину, постепенно Европа признает нашу вакцину. В связи с этим, Вячеслав Викторович (Володин - прим. ред.), может быть нам представить группу тех, кто помогал в создании и пропаганде вакцины к Государственной премии 12 июня этого года. В том числе кого-то из депутатов, кто шесть месяцев трубит на всех передачах: "Надевайте маски"», - цитирует слова Жириновского агентство «Москва».

Вячеслав Володин поддержал данное предложение лидера ЛДПР. «Нам надо, безусловно, поддержать предложение Владимира Вольфовича Жириновского в части представления к наградам тех, кто участвовал в разработке вакцины. <...> Что касается Государственной премии - это правильно будет сделать, внеся такое предложение в правительство РФ и администрацию» - сказал спикер нижней палаты парламента.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.03.2021, 16:04
    Гость: gvozd

    это НЕ вакцина.
    и "генный материал" на основе которого велась разработка, был получен из сша..

  3. 16.03.2021, 15:32
    Гость: Вдруг

    Столько вокруг развелось иммунологов и вирусологов, что некого послать подальше, все благородные.

  4. 16.03.2021, 15:21
    Гость: да

    этот господин ненавидит все советское. Но без советского не было бы ни ракет ни вакцины, ......, ни таких "господинов".

  5. 16.03.2021, 15:18
    Гость: Ну

    тех кто сделал вакцину конечно нужно наградить, а депутатов то за что? Но вряд ли получат те, кто трудился и достоин. И зачем так упорно предлагать западу и нефть и газ и вакцину...? Что запад сделал для россиян хорошего за последнее триста лет? Русофобия и ненависть ко всему советскому. А ведь все, что приносит некоторые плоды корнями прорастает пока из советского прошлого. Из того ,что еще не уничтожено и чудом сохранилось вопреки всем "гениальным" реформам.

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