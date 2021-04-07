ЕС проверит «Спутник V» на соблюдение мировым научным стандартам
Регуляторный орган Евросоюза начнет расследование соответствия клинических испытаний российской вакцины «Спутник V» мировым этическим и научным стандартам.
В частности, Европейское агентство по лекарственным средствам расследует вопрос, были ли исследования проведены с соблюдением этических норм, сообщает РБК со ссылкой на Financial Times.
Как известно, в исследованиях вакцины участвовали военные и государственные служащие. В конце 2020 года Reuters сообщил, что корреспонденты агентства опросили 32 участника испытаний, девять из которых заявили, что «они не настоящие добровольцы». При этом отмечается, что никто из участников не заявил, что вакцину им вводили против их воли.
При этом глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал, что никакого давления на участников не было и при испытаниях были соблюдены все клинические практики.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не надо перекладывать с больной головы на здоровую. Исследование и изготовление белков контролирующих теломеры - замедляющие или ускоряющие старение финансировалось Гейтсом и Баффетом -теми же людьми и группами, которые исследовали и разрабатывали ковид. Откройте журнал Nature за 2015 год, тот на обложке которого черная безумная летучая мышь сфотографирована. Почитайте. Подумайте. Потом пишите комментарии.
:)
Именно!
Сейчас появится еще один родченков который заявит что его прививали по долгу службы а еще русские мучили лабораторных мышей и убивали бактерий и добропорядочных вирусов, урожденных американцев, из благородных семей-лабораторий бактериологического оружия...
эти вакцины в склянках разливают из одной бочки и только наклеивают разные этикетки......и заставляют колоться. Бабки и ещчё раз бабки....