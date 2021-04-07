ЕС проверит «Спутник V» на соблюдение мировым научным стандартам

13:29 7.04.2021

Регуляторный орган Евросоюза начнет расследование соответствия клинических испытаний российской вакцины «Спутник V» мировым этическим и научным стандартам.

В частности, Европейское агентство по лекарственным средствам расследует вопрос, были ли исследования проведены с соблюдением этических норм, сообщает РБК со ссылкой на Financial Times.

Как известно, в исследованиях вакцины участвовали военные и государственные служащие. В конце 2020 года Reuters сообщил, что корреспонденты агентства опросили 32 участника испытаний, девять из которых заявили, что «они не настоящие добровольцы». При этом отмечается, что никто из участников не заявил, что вакцину им вводили против их воли.

При этом глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал, что никакого давления на участников не было и при испытаниях были соблюдены все клинические практики.