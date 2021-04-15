Собянин заявил о полной вакцинации от COVID-19 почти 900 тысяч москвичей
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что более 820 тысяч жителей столицы полностью завершили вакцинацию, а число получивших первый компонент прививки от коронавируса превысило миллион человек.
При этом в своем блоге он написал, что почти 45% сделавших прививку составляют москвичи старше 60 лет.
«Москва полностью обеспечена запасами вакцины. В ежедневном режиме работает 100 стационарных пунктов вакцинации в поликлиниках, а также несколько выездных точек в крупных торговых центрах. На этой неделе начали вакцинацию на дому для маломобильных граждан – клиентов городских социальных служб, которым сложно прийти в поликлинику», - написал Собянин.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Почему только в Метро? Чем Лента или Магнит лучше? Везде только по справке!
И почему только от ковидлы? Это разве единственная болезнь, от которой можно привиться?
Собянина в президенты России!
Он победил смертельного врага!
агент Кагала и систематический нарушитель конституции рф отрапортовал забугорным хозяевам..
Типа каждый 20-й ?
Не густо,однако ?Точнее совсем слабо.
Да введи ты вход в Метро по справке - и завтра вакцинируются ВСЕ :)
каким боком?