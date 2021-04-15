Собянин заявил о полной вакцинации от COVID-19 почти 900 тысяч москвичей

Вакцинация

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что более 820 тысяч жителей столицы полностью завершили вакцинацию, а число получивших первый компонент прививки от коронавируса превысило миллион человек.

При этом в своем блоге он написал, что почти 45% сделавших прививку составляют москвичи старше 60 лет.

«Москва полностью обеспечена запасами вакцины. В ежедневном режиме работает 100 стационарных пунктов вакцинации в поликлиниках, а также несколько выездных точек в крупных торговых центрах. На этой неделе начали вакцинацию на дому для маломобильных граждан – клиентов городских социальных служб, которым сложно прийти в поликлинику», - написал Собянин.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.04.2021, 17:53
    Гость: Да введи ты вход в Метро по справке

    Почему только в Метро? Чем Лента или Магнит лучше? Везде только по справке!
    И почему только от ковидлы? Это разве единственная болезнь, от которой можно привиться?

  3. 15.04.2021, 15:19
    Гость: gvozd

    агент Кагала и систематический нарушитель конституции рф отрапортовал забугорным хозяевам..

  4. 15.04.2021, 14:23
    Гость: Юляка

    Типа каждый 20-й ?
    Не густо,однако ?Точнее совсем слабо.
    Да введи ты вход в Метро по справке - и завтра вакцинируются ВСЕ :)

Все комментарии (7)
Выбор читателей
Конституция
Запрет на тунеядство могут закрепить в Конституции РФ
© KM.RU, Артем Чернов
Стало известно о намерении ДНР попроситься в Россию
Эрдоган отказался признавать присоединение Крыма к России
«Действия Турции показывают, что она перестает быть не только партнером, но даже попутчиком России»
Избранное
Как производители пищевой продукции скрывают сахар?
Manimal «Purgatorio»
Облицовка внутренних стен
Жалюзи. Какие выбрать: внутренние или наружные?
Обзор обновленной модели автомобиля Honda Civic
«Дворцовый» поворот: «разгорятся» ли протесты к лету?
«Вновь ужесточились правила ношения масок. Почему это происходит?»
Глеб Самойлов поблагодарил «Брат-2» за тот мир, в котором мы живем
В Челябинской области началась подготовка к весеннему призыву
Cadillac Escalade против Toyota Land Cruiser
Старая иномарка или новый ВАЗ?