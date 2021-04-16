Министр здравоохранения заявил о падении ожидаемой продолжительности жизни

12:42 16.04.2021

Министр здравоохранения Михаил Мурашко на итоговой коллегии Минздрава РФ заявил, что в России снизилась ожидаемая продолжительность жизни. По мнению Мурашко, причиной этого стало распространение коронавируса.

«Пандемия новой коронавирусной инфекции, которая явилась одним из сильнейших вызовов для системы здравоохранения за последнее столетие, обусловила негативные демографические тенденции - снижение ожидаемой продолжительности жизни», - цитирует «Интерфакс» слова министра.

Напомним, что в 2020 году естественная убыль населения в России увеличилась более чем в два раза - с 316,2 тыс. человек в 2019 году до 688,7 тыс. человек в 2020 году. Этот показатель стал максимальным с 2005 года, а общая численность населения на 1 января 2021 года стала минимальной с начала 2014 года.

При этом Росстат сообщал, что за 2020 год и два месяца 2021 года в России умерли 223 905 россиян с COVID-19, но основной причиной смерти коронавирус стал только примерно в половине случаях (122 180 человек).