В чем преимущества онлайн-аптек? Разбираемся в вопросе
Не всегда хватает время на себя, в погоне за карьерой, семьей и имея даже просто быстрый темп жизни. Чтобы приспособиться к такому образу жизни, многие торговые фирмы перешли на режим онлайн. В том числе аптеки. В этой статье мы расскажем, почему онлайн-аптеки – это прекрасная альтернатива покупке лекарств в реальной жизни.
Продукция онлайн-аптек
На примере Доброй аптеки, а конкретно их сайта, https://dobraya-apteka.kz/catalog/kosmetika-3247/uvlazhnenie-3306 , можно рассмотреть продукцию, которую предоставляют онлайн-аптеки:
1. Лекарственные средства
2. Витамины и БАДы
3. Изделия медицинского назначения
4. Товары для матери и ребенка
5. Гигиенические средства
6. Косметическая продукция
Преимущества онлайн-аптек
1. Демократичная ценовая политика. Это доказанный факт, достаточно сравнить виртуальную аптеку с реальной. Интернет-аптеки предоставляют покупателям большой ассортимент лекарственных средств по заниженным ценам. Почему? Потому что затраты на содержание аптеки огромны, ведь приходится платить зарплату сотрудникам и вносить арендную плату за помещение. Из-за отсутствия вышеперечисленного у онлайн-аптеки цены ниже
2. Огромный каталог лекарств. В интернете можно более подробно прочитать инструкцию для применения, состав медикамента. Можно выбрать несколько товаров аналогичных друг другу, сравнить цену и другие качественные характеристики. В том числе, в интернет-аптеках предоставляется большой выбор аналогов лекарств.
3. Быстрая доставка. Обычно доставка популярных лекарств занимает от 1 до 6 часов. Если же товар редкий, то требуется чуть больше суток. Естественно доставка на дом лучше, чем стояния в очередях, а в случае отсутствия товара заказ и ожидание неделями.
4. Работа в режиме 24 часов. Собственно говоря, работа онлайн-аптек не прекращается даже в праздничные дни. Это огромный плюс, ведь в случае ужасного самочувствия в ночное время, вы можете в любую секунду заказать нужное лекарство. Кстати, нужно сказать, что в городах, даже мегаполисах, достаточно немного есть круглосуточных аптек.
Как осуществляются обмен и возврат?
Вы можете отказаться от доставленного товара и его оплаты в следующих случаях:
• Доставленный товар не соответствует заказанному;
• Товар поврежден вследствие нарушения целостности упаковки.
Товар может быть возвращен только в момент доставки, при этом клиент оплачивает стоимость доставки.
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