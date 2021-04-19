В чем преимущества онлайн-аптек? Разбираемся в вопросе

18:14 19.04.2021

К сожалению, темпы повседневной жизни колоссально ускорены.

Не всегда хватает время на себя, в погоне за карьерой, семьей и имея даже просто быстрый темп жизни. Чтобы приспособиться к такому образу жизни, многие торговые фирмы перешли на режим онлайн. В том числе аптеки. В этой статье мы расскажем, почему онлайн-аптеки – это прекрасная альтернатива покупке лекарств в реальной жизни.

Продукция онлайн-аптек

На примере Доброй аптеки, а конкретно их сайта, https://dobraya-apteka.kz/catalog/kosmetika-3247/uvlazhnenie-3306 , можно рассмотреть продукцию, которую предоставляют онлайн-аптеки:

1. Лекарственные средства

2. Витамины и БАДы

3. Изделия медицинского назначения

4. Товары для матери и ребенка

5. Гигиенические средства

6. Косметическая продукция

Преимущества онлайн-аптек

1. Демократичная ценовая политика. Это доказанный факт, достаточно сравнить виртуальную аптеку с реальной. Интернет-аптеки предоставляют покупателям большой ассортимент лекарственных средств по заниженным ценам. Почему? Потому что затраты на содержание аптеки огромны, ведь приходится платить зарплату сотрудникам и вносить арендную плату за помещение. Из-за отсутствия вышеперечисленного у онлайн-аптеки цены ниже

2. Огромный каталог лекарств. В интернете можно более подробно прочитать инструкцию для применения, состав медикамента. Можно выбрать несколько товаров аналогичных друг другу, сравнить цену и другие качественные характеристики. В том числе, в интернет-аптеках предоставляется большой выбор аналогов лекарств.

3. Быстрая доставка. Обычно доставка популярных лекарств занимает от 1 до 6 часов. Если же товар редкий, то требуется чуть больше суток. Естественно доставка на дом лучше, чем стояния в очередях, а в случае отсутствия товара заказ и ожидание неделями.

4. Работа в режиме 24 часов. Собственно говоря, работа онлайн-аптек не прекращается даже в праздничные дни. Это огромный плюс, ведь в случае ужасного самочувствия в ночное время, вы можете в любую секунду заказать нужное лекарство. Кстати, нужно сказать, что в городах, даже мегаполисах, достаточно немного есть круглосуточных аптек.

Как осуществляются обмен и возврат?

Вы можете отказаться от доставленного товара и его оплаты в следующих случаях:

• Доставленный товар не соответствует заказанному;

• Товар поврежден вследствие нарушения целостности упаковки.

Товар может быть возвращен только в момент доставки, при этом клиент оплачивает стоимость доставки.

