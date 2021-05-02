Дважды сдавать ПЦР-тест после поездок за рубеж будут даже привитые россияне

Требование о двойном ПЦР-тестировании после возращения из-за границы действует также и для привитых от коронавируса COVID-19 граждан, так как нет достаточных данных, чтобы считать их полностью безопасными для окружающих, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала "Россия 1".

"Вакцина, ПЦР-тестирование, соотношение этого с наличием антител у переболевших граждан, - сейчас смотрим весь этот арсенал и пытаемся каким-то образом наши документы тоже здесь упростить, чтобы облегчить жизнь нашим гражданам. Пока у нас не накоплено такого объема информации для того, чтобы мы могли четко сказать, что, если ты вакцинировался, то ты абсолютно ни для кого не опасен", - приводит слова Голиковой "Интерфакс".  

Россияне, приезжающие из-за рубежа, с 1 мая обязаны проходить двойное тестирование на коронавирус методом ПЦР. Второй тест необходимо пройти в срок до пяти дней с момента возращения в РФ и загрузить результаты на портал госуслуг. Интервал между первым и повторным лабораторным исследованием на COVID-19 методом ПЦР должен составлять не менее суток.

Это условие дополнило действующее с сентября 2020 года требование об обязательной сдаче ПЦР-теста на коронавирус всеми прибывающими из-за рубежа российскими и иностранными гражданами.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 02.05.2021, 21:08
    Гость: Чавес 10

    Вы правы в том, что это побирушничество через телеканалы уже давно пора прекратить. Не так много таких детей, что бы им не могло оказать помощь пухнущее от нефтяных и газовых денег государство или олигархи, присвоившие народное достояние.

  3. 02.05.2021, 19:45
    Гость: Медбрат

    Нынешняя пандемия коронавируса - это спланированная атака с применением бактериологического оружия, потому что данный вирус был искусственно модифицированный. Нужно искать лабораторию, найти и уничтожить создателей вируса, а также наказать западных политиков и бизнесменов которые за этим заговором стоят. А Российское правительство за одно с этими мерзкими заговорщиками и хочет получить личные выгоды от пандемии, загнать весь народ под тотальный цифровой контроль, занимается той же дурью вводит не нужный масочный режим и ограничения для бизнеса.

  4. 02.05.2021, 18:14
    Гость: Макар

    Так то в Швейцарии. Это богатая цивилизованная страна. Другой уклад, другие приоритеты.
    Это не бедная несчастная Россия, где копейку на лечение детей собирают с миру по смс, а вор сидит на воре и вором погоняет.

  5. 02.05.2021, 18:09
    Гость: НАрмальный пацан

    А мне её ответ понравился! Только надо идти дальше,- пусть также все те, кто отсидел и вышел, по второму разу возвращаются в места лишения свободы, ибо "Пока у нас не накоплено такого объема информации для того, чтобы мы могли четко сказать, что если ты отсидел, то ты абсолютно ни для кого не опасен". А?

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