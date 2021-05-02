Дважды сдавать ПЦР-тест после поездок за рубеж будут даже привитые россияне

13:42 2.05.2021

Требование о двойном ПЦР-тестировании после возращения из-за границы действует также и для привитых от коронавируса COVID-19 граждан, так как нет достаточных данных, чтобы считать их полностью безопасными для окружающих, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала "Россия 1".

"Вакцина, ПЦР-тестирование, соотношение этого с наличием антител у переболевших граждан, - сейчас смотрим весь этот арсенал и пытаемся каким-то образом наши документы тоже здесь упростить, чтобы облегчить жизнь нашим гражданам. Пока у нас не накоплено такого объема информации для того, чтобы мы могли четко сказать, что, если ты вакцинировался, то ты абсолютно ни для кого не опасен", - приводит слова Голиковой "Интерфакс".

Россияне, приезжающие из-за рубежа, с 1 мая обязаны проходить двойное тестирование на коронавирус методом ПЦР. Второй тест необходимо пройти в срок до пяти дней с момента возращения в РФ и загрузить результаты на портал госуслуг. Интервал между первым и повторным лабораторным исследованием на COVID-19 методом ПЦР должен составлять не менее суток.

Это условие дополнило действующее с сентября 2020 года требование об обязательной сдаче ПЦР-теста на коронавирус всеми прибывающими из-за рубежа российскими и иностранными гражданами.