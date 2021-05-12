В России будут выпускать на экспорт вакцину AstraZeneca

Первая партия вакцины AstraZeneca, произведенной на мощностях «Р-Фарм», будет выпущена в гражданский оборот на экспорт в течение июня.

«Речь идет о производстве нескольких сотен тысяч доз в месяц. Наибольший интерес к вакцине сейчас проявляют страны Персидского залива», — рассказал гендиректор компании Василий Игнатьев РБК. По его словам, «Р-Фарм» будет заниматься экспортом препарата совместно с РФПИ.

Как уточнили в пресс-службе компании, вакцина «Р-Кови», произведенная на мощностях «Р-Фарм» по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca, предназначена исключительно для экспорта. Она не будет выпускаться в гражданский оборот на территории России и поэтому не требует получения регистрационного удостоверения.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Зачем нужна лицензия на мозги?
«9 мая 1945 года – знаковая дата всей русской истории. Значение этого дня до сих пор сложно уместить в какие-то рамки, границы и слова»
«Казанский стрелок» считал себя богом и озвучивал планы «убивать биомусор»
Осатанение: мы как всегда обсуждаем, как лечить симптомы, а не болезнь
Избранное
Стоимость электричества для населения может подскочить на 50%
Преимущества и недостатки блоков из арболита по мнению экспертов и владельцев домов
Первый «конь» или как выбрать свою первую машину
Антиленинизм - работа на Навального
Большой Театр - главный театр России
Ученым удалось заснять на видео редчайшее цветение лунного цветка Амазонки
Блеск и нищета «Москвабада»
Чем лечить грипп и ОРВИ у малышей
«Дикая армия» Владимира Путина. Туристы с автоматом на шее
Почему Россия - правопреемник СССР - не отдает долги гражданам?
От горячего питания до упрощенного банкротства: что изменится с 1 сентября