В России будут выпускать на экспорт вакцину AstraZeneca

22:49 12.05.2021

Первая партия вакцины AstraZeneca, произведенной на мощностях «Р-Фарм», будет выпущена в гражданский оборот на экспорт в течение июня.

«Речь идет о производстве нескольких сотен тысяч доз в месяц. Наибольший интерес к вакцине сейчас проявляют страны Персидского залива», — рассказал гендиректор компании Василий Игнатьев РБК. По его словам, «Р-Фарм» будет заниматься экспортом препарата совместно с РФПИ.

Как уточнили в пресс-службе компании, вакцина «Р-Кови», произведенная на мощностях «Р-Фарм» по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca, предназначена исключительно для экспорта. Она не будет выпускаться в гражданский оборот на территории России и поэтому не требует получения регистрационного удостоверения.