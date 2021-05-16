Ученые объяснили, почему не доверяют российской вакцине «Спутник V»
Данные о третьей фазе клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V» вызывают опасения. Об этом заявили международные эксперты, авторы статьи, опубликованной в авторитетном медицинском журнале The Lancet.
Ранее именно в нем были представлены данные об испытаниях «Спутника V» от 2 февраля, которые продемонстрировали 91,6-процентную эффективность против коронавируса, напоминает Росбалт.
Однако группа ученых детально проанализировала эти сведения и пришла к выводу, что «ограниченный доступ к данным подрывает доверие к исследованиям». Во-первых, в представленных данных есть несоответствия. Так, в протоколе исследования были добавлены три промежуточных анализа, но это изменение не зарегистрировали на сайте clinicaltrials.gov. Полный протокол исследования не был опубликован, поэтому причины этого изменения или корректировки частоты ошибок первого типа, если таковая имеется, неизвестны, отметили ученые.
Они также указали на нехватку важной информации о клинических параметрах, определяющих подозрение в заболевании COVID-19 — нет данных, какие диагностические протоколы использовались, когда проводилось тестирование ПЦР, какой конкретный метод использовался или сколько циклов амплификации было использовано.
Кроме того, есть вопросы и к рандомизации пациентов. Так, ранее сообщалось, что в исследование были включены 33 758 пациентов. И эта цифра должна быть равна либо количеству прошедших скрининг, либо рандомизированных участников. Однако нет информации об исключении 13 986 человек.
В России настаивают, что «безопасность и иммунногенность „Спутника V“ подтверждены множеством исследований», и подчеркивают, что предоставили все нужные данные.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"...we know" - это ты погорячился. Ни хрена вы там про астразенека не знаете, потому и заморочки. Кто колет, кто не колет. Ты здесь нам уже два месяца обещаешь, что завтра или через неделю на второй укол пойдёшь, и всё никак не уколешься. То у вас промежуток между дозами 3 недели, то 8,сейчас уже о 16 говорят. Походу, тебя и через неделю не уколют, будут ждать, пока Гинцбург второй компонент вам не поставит. Астразенеку дорабатывают и испытывают по ходу дела на восточноевропейцах и методом тыка. Ну и на британцах ещё. Намедни принцессу Кентскую до тромбоза закололи. Как действует Астра в группе 65+ вообще только сейчас начали разбираться.
Объективно, Астразенека со Спутником и рядом не стояла. Если в случае с Астрой претензии именно к вакцине, то у Спутника исключительно к оформлению документов. Так тебе шашечки или ехать?
А докопаться и до столба можно. Разумеется, косяки в документации, если они есть, это плохо. Но так бывает, когда больше заботятся о качестве продукта, а не его пропихивании.
"Еврокомиссия отказалась от обновления контракта на поставку британо-шведской вакцины AstraZeneca во второй половине этого года. Это подтвердил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. Решение было принято на фоне претензий Евросоюза к компании-производителю, обернувшихся судебными иском. Брюссель заявляет о срыве поставок вакцины AstraZeneca."
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А насчет периода между уколами, я действительно ошибся. Не учел, что "Юра" из страны 3-го мира. "по рекомендации производителя от четырех до двенадцати недель". В Эстонии так вовсе на 8 недель удовольствие растягивают.
"ученые и производители честно разберут"
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Вы же им в душу наплевали со своим "честно". Какое может быть "честно", когда на кону такие деньги. Щаз. Вот только за такой "подхалимаж" могут думать что русские - тупые.
Неужто неясно, для чего?
1. Биосфера Земли без вреда для себя может выдержать 1.5-2 миллиарда человек. Нормальных.
А сейчас их в наличности 7.8 миллиардов. И почти все - ненормальные.
2. До середины ХХ века человек зарабатывал свою зарплату за 2-3 дня, остальное - работа на дядю.
Сейчас работает робот, а люди бизнесу просто ни к чему, одна головная боль: требуют повысить зряплату, уменьшить рабочий день, увеличить отпуск, повысить в должности, а бабам дай еще и декрет, и время для детей, и пудру для ногтей. Роботам не надо ничего, кроме напруги и смазки.
Итог подвести, или сами справитесь? Уже всё разжевал, глотайте.
Даже если в Европе и хотели, это было ровно до того времени, пока другие фирмы не проплатили. И сразу начались проблемы с документацией спутника.