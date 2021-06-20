Собянин заявил о повторных заражениях ковидом даже после прививки

11:53 20.06.2021

В Москве фиксируются случаи повторного заболевания коронавирусом, а также у прошедших вакцинацию против коронавирусной инфекции. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он связал это с появлением нового штамма вируса - "индийского".

"Мы уже дело имеем с новым штаммом, с новой мутацией индийского штамма, так называемой "Дельтой", которая агрессивнее, тяжелее. То есть, она быстрее заражает, быстрее проникает в организм", – сказал Собянин.

По его словам, против вируса, пришедшего изначально из Китая, в Москве коллективный иммунитет уже достиг желаемых 60%. Но чтобы защититься от нового штамма, уровень иммунитета должен быть в два раза выше по сравнению с уханьским вирусом.

Коме того, Собянин призвал всех, кто делала прививку давно, пройти ревакцинацию, потому что "титры падают".

Стличный градоначальник отметил также большое количество заражений среди граждан до 40 лет, чего не было ранее.

Накануне заместитель мэра Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова заявила о необходимости повторной прививки через полгода после окончательного выздоровления и после первого курса вакцинации, чтобы повысить иммуниет, "без оглядки на уровень антител".

При этом, несмотря на распространение нового - "индийского" - штамма коронавируса, менять состав вакцины "Спутник V" не планируется.

"Создавать новую вакцину при нашей регуляторике довольно долго. Научная часть займет десять дней, а регуляторика — три-четыре месяца. За это время вирус мутирует, и придет еще какой-то штамм. Поэтому при той картине мутационной активности SARS-CoV-2 заниматься созданием вакцин под новые штаммы дело неблагодарное", - заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его мнению, высокие титры антител нужно поддерживать с помощью существующей вакцины.