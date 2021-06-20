Путин анонсировал новую систему оплаты труда в здравоохранении

12:16 20.06.2021

В России планируется внедрить новую систему оплату труда медицинским работникам, которая устранит "региональное неравенство" - базовые оклады будут одинаковыми для всех регионов страны. Перечень дополнительных выплат и надбавок при этом будет понятным и прозрачным.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем поздравлении с Днем медицинского работника, который отмечается в России ежегодно в третье воскресенье июня.

В своем обращении к работникам здравоохранения глава государства выразил слова благодарности всем, "кто посвятил себя великой благородной миссии – лечить людей, защищать самое ценное – жизнь и здоровье человека".

Путин отметил непростую ситуацию, в которой приходится в настоящее время работать медикам. Несмотря на это, "чётко продолжают работать все звенья отечественного здравоохранения".

"Сейчас наша общая задача – сконцентрировать все усилия, все ресурсы, чтобы защитить граждан от коронавируса и его последствий. В первую очередь необходимо наращивать темпы вакцинации. Все возможности для этого у нас есть", - сказал президент.