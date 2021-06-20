Путин анонсировал новую систему оплаты труда в здравоохранении
В России планируется внедрить новую систему оплату труда медицинским работникам, которая устранит "региональное неравенство" - базовые оклады будут одинаковыми для всех регионов страны. Перечень дополнительных выплат и надбавок при этом будет понятным и прозрачным.
Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем поздравлении с Днем медицинского работника, который отмечается в России ежегодно в третье воскресенье июня.
В своем обращении к работникам здравоохранения глава государства выразил слова благодарности всем, "кто посвятил себя великой благородной миссии – лечить людей, защищать самое ценное – жизнь и здоровье человека".
Путин отметил непростую ситуацию, в которой приходится в настоящее время работать медикам. Несмотря на это, "чётко продолжают работать все звенья отечественного здравоохранения".
"Сейчас наша общая задача – сконцентрировать все усилия, все ресурсы, чтобы защитить граждан от коронавируса и его последствий. В первую очередь необходимо наращивать темпы вакцинации. Все возможности для этого у нас есть", - сказал президент.
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А ввести ранее эту систему оплаты было слабо ? Понадобилось массовое увольнение сотрудников в больницах прежде чем такое решение приняли. Вот вам и поздравление работников здравоохранения. Кроме того, а известны ли ВВП размеры базовых окладов этих работников ? Они нищенские. Вот и уровняют всех в нищете.
Есть разные системы оплаты труда бюджетным работникам.
В разных странах Евросоюза они также разные.
И оплата труда зависит во многом от способности государства как такового иметь такой бюджет своей страны, который позволит обеспечить гарантированную государством оплату труда не нарушая равенства граждан России по месту проживания. И если сейчас, один день оплаты труда врача медсестры и нянечки в больницах зависит от региона проживания, то Путин предлагает ввести более справедливые схемы оплаты труда.
И не надо спекулировать на понятии "уравниловка", поскорльку на данный момент знгачительнгая часть положенных от государства выплат медперсоналу осядает в карманах алминистративного ресурса мед учреждений в лице главврача и главбуха и мало что достаётся реально вкалывающим на ниве здравоохранения населения медикам.
Справедливее для врача. А для пациента? Или ваши врачи, с такой постановкой оплаты, лишнего не делают?
Обожаю когда русские называют уравниловку справедливостью.
В моей стране любое действие врача записано в каталоге видов деятельности. Все что доктор сделает оценено в этом каталоге деньгами. Всё.
Любой доктор - частный или государственный получит ровно столько сколько сделал в соотвествии с этим каталогом. Сделает больше - больше получит, меньше - заработает меньше. Это намного справедливее.
Намёка всё-таки Тартюф не утаил
На принудительность зловещей "вакцинации"
Своим призывом к росту темпов чипизации!