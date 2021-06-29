Тонзиллэктомия: показания и восстановление после операции по удалению миндалин

13:43 29.06.2021

Центр хирургии «СМ-Клиника» предлагает проведение тонзиллэктомии с использованием различного оборудования. На сайте клиники можно записаться на операцию к лучшим врачам Санкт-Петербурга.

Тонзиллэктомия представляет собой оперативное вмешательство, во время которого происходит удаление небных миндалин. Подобная процедура может проводиться посредством различных инструментов и методов. Необходимость в такой операции возникает при хроническом тонзиллите. Он предполагает регулярное воспаление миндалин, из-за которого поражается лимфоидная ткань. Последняя постепенно заменяется на соединительную ткань, из-за чего появляются рубцы, гнойные очаги и казеозные пробки.

На сайте https://centr-hirurgii-spb.ru/otolaringologiya/xronicheskij-tonzillit-operaciya-tonzillektomiya/ операция тонзиллэктомия предлагается центром хирургии «СМ-Клиника» в Санкт-Петербурге. Профессиональные врачи осуществляют комплексную процедуру по удалению миндалин различными способами. Наиболее востребованной является радиоволновая и лазерная тонзиллэктомия. Первая предполагает иссечение тканей при помощи радиоволн высокой частоты. Благодаря такому методу окружающие ткани получают минимальные повреждения, а риск кровопотери значительно снижается. Лазерный способ позволяет направленно воздействовать на патологические ткани. Подобная методика дает возможность отделять миндалины с коагуляцией сосудов. Это снижает риск возникновения кровотечения и инфицирования.

Показания к тонзиллэктомии

Профессиональные врачи рекомендуют провести тонзиллэктомию в следующих случаях:

частом обострении тонзиллита;

невосприимчивости пациента к консервативному лечению;

нарушении функции глотания;

остановке дыхания во сне;

наличии гнойных осложнений;

декомпенсированной форме заболевания.

Если у пациента присутствуют гнойные осложнения, то подобная операция может проводиться только при прохождении полного курса приема антибиотиков. Благодаря этому можно значительно сократить риски осложнений.

Особенности восстановления после операции

Полное восстановление пациента после тонзиллэктомии обычно происходит в течение 3-4 недель. Однако этот период может варьироваться. Он зависит от методики, выбранной для удаления миндалин. В некоторых случаях пациент может испытывать дискомфорт при глотании на протяжении всего периода восстановления. При этом болевые ощущения могут чувствоваться и в ушах. В такой ситуации врач может назначить пациенту прием обезболивающих средств.