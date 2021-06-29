Россияне назвали причины отказа от вакцинации

23:47 29.06.2021

Наиболее распространенной причиной нежелания вакцинироваться от коронавируса 40% россиян назвали страх перед долгосрочными последствиями для здоровья, сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования центра социального проектирования «Платформа» и компании Online Market Intelligence.

Почти треть опрошенных (31%) решили отложить вакцинацию и подождать, пока прививку сделают больше людей и будут более понятны ее последствия. Еще почти столько же (30%) заявили, что не верят в эффективность вакцинации, по их мнению, заболеть COVID-19 можно даже с прививкой.

То, что они уже перенесли коронавирус и у них есть антитела, в качестве причины назвали 17% респондентов. Не доверяют российским вакцинам 14% опрошенных, а еще 11% оказались антипрививочниками.

Не желают вакцинироваться от коронавируса из-за медицинских противопоказаний 13% опрошенных. Чуть меньше (12%) боятся повышения температуры и слабости после прививки.

Не хотят делать прививку, поскольку не боятся заболеть, 9% респондентов. Еще 6% ждут, когда станут доступны новые российские препараты, у 5% против прививки семья или близкие. О том, что у них недоступны вакцины или они стоят в очереди на прививку, сообщил 1% опрошенных.