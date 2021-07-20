Заболевания стоп: основные моменты

11:11 20.07.2021

Здоровье – это безусловно очень важно для человека, особенно, если речь идет о здоровых стопах.

Без здоровых стоп тяжело жить, ведь от них зависит походка и передвижение человека. В этой статье мы поговорим про основные заболевания стоп.

Клиника патологии стопы в Хабаровске – это идеальное место, где можно поправить свое здоровье и устранить любое заболевание, связанное со стопами.

Какие основные типы проблем со стопами

Стопы – это достаточно уязвимое место, с которым могут приключиться разные неприятности:

1. Травма стопы, которая может включать в себя вывих, растяжение связок стопы, перелом. В основном повреждаются стопы во время занятий спортом.

2. Деформация стопы, выраженная в плоскостопии, а также фасциит – следствие осложнений продольного плоскостопия;

3. Артрозы и артриты: процесс разрушения в соединении суставов хрящевой ткани;

4. Воспалительные процессы, например, бурсит;

5. Грибок стопы;

6. Сосудистые заболевания*. Среди основных сосудистых заболеваний можно выделить атеросклероз сосудов, при котором на стенке сосуда появляется холестерин, эндартериит;

7. Онихокриптоз. Лечение вросшего ногтя на ранней стадии проводится без операции. Лечить вросшие ногти необходимо, ведь отсутствие мер может привести к серьезным заболеваниям, таким как, например, гангрена или абсцесс.

В каких случаях необходимо обращаться к специалисту

Существует ряд «звоночков», которые свидетельствуют о проблемах со стопами. На них обязательно стоит обращать внимание, ведь при своевременной помощи специалистов можно устранить очень большое количество заболеваний, не прибегая к серьезным методам (операциям). В каких случаях нужно обращаться к врачу:

1. В случае, когда существует болезненная отечность в районе стопы или голеностопного сустава, длительность которой больше 5 дней;

2. В случае, когда есть открытая или гнойная рана;

3. Длительная колющая или режущая боль;

4. Когда стопа болит больше двух недель подряд;

5. В случае, когда помимо боли присутствует высокая температура;

6. При видимых физических изменениях стопы, пяточной кости или голеностопного сустава.

По статистике, более восьмидесяти процентов людей во всем мире страдают от заболеваний, связанных со стопами. Поэтому, в случае предотвращения серьезных последствий в будущем, необходимо подумать о своем здоровье уже сейчас.

