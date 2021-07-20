Заболевания стоп: основные моменты
Без здоровых стоп тяжело жить, ведь от них зависит походка и передвижение человека. В этой статье мы поговорим про основные заболевания стоп.
Клиника патологии стопы в Хабаровске – это идеальное место, где можно поправить свое здоровье и устранить любое заболевание, связанное со стопами.
Какие основные типы проблем со стопами
Стопы – это достаточно уязвимое место, с которым могут приключиться разные неприятности:
1. Травма стопы, которая может включать в себя вывих, растяжение связок стопы, перелом. В основном повреждаются стопы во время занятий спортом.
2. Деформация стопы, выраженная в плоскостопии, а также фасциит – следствие осложнений продольного плоскостопия;
3. Артрозы и артриты: процесс разрушения в соединении суставов хрящевой ткани;
4. Воспалительные процессы, например, бурсит;
5. Грибок стопы;
6. Сосудистые заболевания*. Среди основных сосудистых заболеваний можно выделить атеросклероз сосудов, при котором на стенке сосуда появляется холестерин, эндартериит;
7. Онихокриптоз. Лечение вросшего ногтя на ранней стадии проводится без операции. Лечить вросшие ногти необходимо, ведь отсутствие мер может привести к серьезным заболеваниям, таким как, например, гангрена или абсцесс.
В каких случаях необходимо обращаться к специалисту
Существует ряд «звоночков», которые свидетельствуют о проблемах со стопами. На них обязательно стоит обращать внимание, ведь при своевременной помощи специалистов можно устранить очень большое количество заболеваний, не прибегая к серьезным методам (операциям). В каких случаях нужно обращаться к врачу:
1. В случае, когда существует болезненная отечность в районе стопы или голеностопного сустава, длительность которой больше 5 дней;
2. В случае, когда есть открытая или гнойная рана;
3. Длительная колющая или режущая боль;
4. Когда стопа болит больше двух недель подряд;
5. В случае, когда помимо боли присутствует высокая температура;
6. При видимых физических изменениях стопы, пяточной кости или голеностопного сустава.
По статистике, более восьмидесяти процентов людей во всем мире страдают от заболеваний, связанных со стопами. Поэтому, в случае предотвращения серьезных последствий в будущем, необходимо подумать о своем здоровье уже сейчас.
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