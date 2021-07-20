Заболевания стоп: основные моменты

фото pexels

Здоровье – это безусловно очень важно для человека, особенно, если речь идет о здоровых стопах. 

Без здоровых стоп тяжело жить, ведь от них зависит походка и передвижение человека. В этой статье мы поговорим про основные заболевания стоп.
Клиника патологии стопы в Хабаровске – это идеальное место, где можно поправить свое здоровье и устранить любое заболевание, связанное со стопами.

Какие основные типы проблем со стопами

Стопы – это достаточно уязвимое место, с которым могут приключиться разные неприятности:
1. Травма стопы, которая может включать в себя вывих, растяжение связок стопы, перелом. В основном повреждаются стопы во время занятий спортом.
2. Деформация стопы, выраженная в плоскостопии, а также фасциит – следствие осложнений продольного плоскостопия;
3. Артрозы и артриты: процесс разрушения в соединении суставов хрящевой ткани;
4. Воспалительные процессы, например, бурсит;
5. Грибок стопы;
6. Сосудистые заболевания*. Среди основных сосудистых заболеваний можно выделить атеросклероз сосудов, при котором на стенке сосуда появляется холестерин, эндартериит;
7. Онихокриптоз. Лечение вросшего ногтя на ранней стадии проводится без операции. Лечить вросшие ногти необходимо, ведь отсутствие мер может привести к серьезным заболеваниям, таким как, например, гангрена или абсцесс.

 

В каких случаях необходимо обращаться к специалисту

Существует ряд «звоночков», которые свидетельствуют о проблемах со стопами. На них обязательно стоит обращать внимание, ведь при своевременной помощи специалистов можно устранить очень большое количество заболеваний, не прибегая к серьезным методам (операциям). В каких случаях нужно обращаться к врачу:

1. В случае, когда существует болезненная отечность в районе стопы или голеностопного сустава, длительность которой больше 5 дней;
2. В случае, когда есть открытая или гнойная рана;
3. Длительная колющая или режущая боль;
4. Когда стопа болит больше двух недель подряд;
5. В случае, когда помимо боли присутствует высокая температура;
6. При видимых физических изменениях стопы, пяточной кости или голеностопного сустава.

По статистике, более восьмидесяти процентов людей во всем мире страдают от заболеваний, связанных со стопами. Поэтому, в случае предотвращения серьезных последствий в будущем, необходимо подумать о своем здоровье уже сейчас.
 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Уличная попрошайка © KM.RU, Вадим Черноусов
Почему Россия не может побороть бедность
Последний парад. Американцы анонсируют большую войну на Украине?
© KM.RU, Петр Чайников
«Дерусификация как процесс выдавливания русских с определённых территорий идёт и внутри РФ»
Глобалистские реверансы: Меркель и Байден хотят решать за Россию, кому и как продавать газ
Избранное
Примите поздравления за чаем с пирогами
Виды и особенности тепловых пушек
Как на Западе оценивают возможный отказ РФ от достройки газопровода «Северный поток-2»: обзор вариантов
Как научиться спать и высыпаться? Честный разговор
«Квалификационная яма»: почти половина жителей России занимают не свое место на работе
«"Закручивание гаек" ничего не решит, оно работает только для законопослушных граждан»
Ученые нашли следы Денисовского человека на Тибетском плато
В новый год с чистой совестью. К этому призывают коммунальщики
Sinister «Deformation of the Holy Realm»
Декабрь 1916 года: агония старого мира
8 мифов и фактов о животных