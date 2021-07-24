Минздрав обновил рекомендации о вакцинации от COVID-19

18:29 24.07.2021

Минздрав РФ обновил рекомендации о вакцинации от коронавируса, в том числе для беременных женщин и пациентов с онкологическими заболеваниями.

Уточняется, что, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вакцинация против коронавируса проводится без необходимости анализов на антитела. В настоящее время, подчеркнули в Минздраве, не существует определенного защитного уровня антител, который бы надежно предсказывал профилактическую эффективность вакцин, работы по установлению такого параметра находятся в стадии исследований и пока не приняты, пишут «Известия».

В ведомстве отметили, что вакцинация российским «Спутником V» рекомендована для всех онкопациентов, которые завершили противоопухолевое лечение, вне зависимости от исходной стадии и формы заболевания. Более того, указано в обновленных рекомендациях, пациенты, перенесшие противоопухолевое лечение, оказываются в группе повышенного риска тяжелого течения COVID-19, поэтому вакцинация для них особенно важна (за исключением наличия у пациентов противопоказаний).

Кроме того, в обновленных рекомендациях говорится о том, что вакцина безопасна для беременных женщин, которые также находятся в группе риска при наличии у них хронических заболеваний легких, сахарного диабета и других заболеваний.

Минздрав также назвал противопоказания для вакцинации «ЭпиВакКороной». Вакцина, разработанная в центре «Вектор», противопоказана людям, имеющим тяжелые формы аллергии, злокачественные опухоли и первичный иммунодефицит, пишет «Коммерсант».

Также вакцинироваться этим препаратом нельзя при гиперчувствительности к компонентам препарата, острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях, хронических заболеваниях в стадии обострения, во время беременности и грудного вскармливания, а также в возрасте до 18 лет (в связи с отсутствием данных по эффективности и безопасности препарата для этой возрастной категории).

В министерстве также отметили, что перенесшим острое инфекционное или неинфекционное заболевание разрешено привиться от коронавируса через две-четыре недели после выздоровления.

В Минздраве сообщили также, что вакцинация и повторная вакцинация граждан разделяется на «рутинную» и «экстренную». С учетом неблагоприятной эпидемической ситуации в Российской Федерации до достижения уровня коллективного иммунитета (не менее 60% от численности взрослого населения) в настоящий момент осуществляется «экстренная» вакцинация.

После достижения указанного целевого показателя уровня коллективного иммунитета осуществляется переход на «рутинную» вакцинацию в плановом режиме через год после перенесенного заболевания или вакцинации/повторной вакцинации против COVID-19, при этом сохраняется право гражданина по его желанию привиться спустя полгода после перенесенного заболевания или вакцинации/повторной вакцинации.