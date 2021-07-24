Минздрав обновил рекомендации о вакцинации от COVID-19

© KM.RU, Илья Шабардин

Минздрав РФ обновил рекомендации о вакцинации от коронавируса, в том числе для беременных женщин и пациентов с онкологическими заболеваниями. 

Уточняется, что, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вакцинация против коронавируса проводится без необходимости анализов на антитела. В настоящее время, подчеркнули в Минздраве, не существует определенного защитного уровня антител, который бы надежно предсказывал профилактическую эффективность вакцин, работы по установлению такого параметра находятся в стадии исследований и пока не приняты, пишут «Известия».

В ведомстве отметили, что вакцинация российским «Спутником V» рекомендована для всех онкопациентов, которые завершили противоопухолевое лечение, вне зависимости от исходной стадии и формы заболевания. Более того, указано в обновленных рекомендациях, пациенты, перенесшие противоопухолевое лечение, оказываются в группе повышенного риска тяжелого течения COVID-19, поэтому вакцинация для них особенно важна (за исключением наличия у пациентов противопоказаний).

Кроме того, в обновленных рекомендациях говорится о том, что вакцина безопасна для беременных женщин, которые также находятся в группе риска при наличии у них хронических заболеваний легких, сахарного диабета и других заболеваний.

Минздрав также назвал противопоказания для вакцинации «ЭпиВакКороной». Вакцина, разработанная в центре «Вектор», противопоказана людям, имеющим тяжелые формы аллергии, злокачественные опухоли и первичный иммунодефицит, пишет «Коммерсант».

Также вакцинироваться этим препаратом нельзя при гиперчувствительности к компонентам препарата, острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях, хронических заболеваниях в стадии обострения, во время беременности и грудного вскармливания, а также в возрасте до 18 лет (в связи с отсутствием данных по эффективности и безопасности препарата для этой возрастной категории).

В министерстве также отметили, что перенесшим острое инфекционное или неинфекционное заболевание разрешено привиться от коронавируса через две-четыре недели после выздоровления.

В Минздраве сообщили также, что вакцинация и повторная вакцинация граждан разделяется на «рутинную» и «экстренную». С учетом неблагоприятной эпидемической ситуации в Российской Федерации до достижения уровня коллективного иммунитета (не менее 60% от численности взрослого населения) в настоящий момент осуществляется «экстренная» вакцинация. 

После достижения указанного целевого показателя уровня коллективного иммунитета осуществляется переход на «рутинную» вакцинацию в плановом режиме через год после перенесенного заболевания или вакцинации/повторной вакцинации против COVID-19, при этом сохраняется право гражданина по его желанию привиться спустя полгода после перенесенного заболевания или вакцинации/повторной вакцинации.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.07.2021, 22:31
    Гость: сталкеру

    А,хто такое "воз"? Это обычная коммерческая лавка,распиаренная до небес и двигающая в массы интересы БигФармы,-только и всего.В России есть похожая,только на порядки мелкая лавчонка "росконтроль",где "рос" вовсе не значит российское.Так вот её неоднократно штрафовали,но почему-то до сих пор не ликвидировали за то,что она за деньги пиарит одних производителей и гнобит других,причём самым подлым и лживым образом.

  2. 24.07.2021, 22:24
    Гость: для Это что...

    Так ведут себя или подлецы конченые или сумасшедшие.есть сомнения ,что у Мурашки есть диплом хотя бы фельдшера,потому что до врача он точно за 4 года учебы(его биография)не мог получить законный диплом.

  3. 24.07.2021, 22:08
    Гость: пусть ВОЗ эти вакцины одобрит.

    Я худею!
    Это вообще не медицинская организация.
    Которую возглавляет негр без медицинского образования.

  4. 24.07.2021, 21:17
    Гость: Александр Ципес

    Мне пора ревакцинироваться. Мне 76 лет. 2 недели в филиале №2 ГП №66, в ДГП № 120 и в павильоне «Здоровая Москва» в парке «Радуга», где проводится вакцинация в ВАО, мне заявляли, что «Спутника Лайт» у них нет, а двухкомпонентным «Спутником V» ревакцинировать им запрещено! – Гуляй от сюда!
    В филиале №2 ГБУЗ ГП №66 мне выдали список из 12 городских поликлиник в разных концах Москвы, где проводят ревакцинацию, я выбрал ДГП №143, филиал №4. Сегодня, 24 июля в ДГП №143, филиале №4, врач меня «обрадовала», что в инструкциях по ревакцинации чётко сказано: «людям 60+ ревакцинация проводится не «Спутником Лайт», а двухкомпонентным «Спутником V»! ». И поскольку мне 76 лет… Я, естественно, согласился и сделал 1-й укол.
    Но какого хрена меня гоняли 2 недели по инстанциям??? И наверно так же гоняют всех стариков и старух «60+»…Или им колют «Спутник Лайт»???

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