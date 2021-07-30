Липолитики: польза и вред

20:56 30.07.2021

Липолитики используются для безоперационного локального удаления подкожного жира в целях коррекции фигуры и овала лица.

В этой статье эксперты и практикующие косметологи сети клиник 9.09 рассказывают о возможностях и опасностях липолитиков – честно, научно и на простом языке.

Что такое липолитики: состав и принцип действия

Липолитики используются для безоперационного локального удаления подкожного жира в целях коррекции фигуры и овала лица. Процесс уничтожения жировых клеток с их помощью называется липолизом.

Существуют две группы липолитиков:

прямые – группа препаратов на основе фосфатидилхолина, который способен расщеплять жировые клетки;

– группа препаратов на основе фосфатидилхолина, который способен расщеплять жировые клетки; непрямые – мезококтейли, которые стимулируют процесс естественного липолиза.

«Незнакомые названия химических веществ звучат пугающе, но фосфатидилхолин – это лишь препарат из группы лецитинов, участник естественного метаболизма, который содержится в соевых бобах, горчице и яйцах.

Второй главный компонент прямых липолитиков – дезоксихолат натрия. Это вещество тоже не должно пугать. Оно вырабатывается нашей печенью и помогает перерабатывать жиры.

Непрямые липолитики – это, по сути, и не липолитики вовсе. Ждать от них суперэффекта не стоит».

Косметолог Зимин И.В., стаж 5 лет

Эффективность липолитиков: не только похудение, но и улучшение качества кожи

Липолитики эффективны для любой проблемной зоны на лице и теле. Они помогают уменьшить жировую прослойку на 5-6 см, избавиться от целлюлита, вернуть гладкость кожи.

Благодаря наличию гиалуроновой кислоты, коллагена, эластина и кофеина в составе, липолитики не только уничтожают жировые клетки, но и способствуют увлажнению, восстановлению и омоложению тканей.

Положительные изменения будут заметны уже после первой процедуры. Необходимое количество процедур варьируется от 1 до 12. Перерыв между сеансами – от 9 до 21 дня.

«Липолиз – безопасная альтернатива липосакции, которая позволяет достичь потрясающего эффекта без оперативного вмешательства. Минимальный период восстановления и отсутствие анестезии – основные преимущества этого метода».

Косметолог Емец Э.Д., стаж 15 лет

В чем опасность: вред не в составе препарата, а в его неправильном и бездумном использовании

После введения липолитиков важно усилить микроциркуляцию крови и лимфоток, чтобы остатки мертвых жировых клеток беспрепятственно выводились из организма. Если организм пациента плохо справляется с выведением аутотоксинов (продуктов распада клеток), то могут появиться сильные отеки, температура, симптомы отравления. Поэтому липолиз имеет много противопоказаний, среди которых:

заболевания сердца, щитовидной железы, почек и печени;

онкология;

аутоиммунные болезни;

диабет;

герпес;

склонность к аллергии;

любые воспалительные процессы;

нарушения свертываемости крови;

прием антигистаминных препаратов;

беременность и период кормления.

«Сложность в том, что введение липолитиков обычно требуется именно в застойные участки с нарушенным крово- и лимфотоком. Грамотный косметолог обязательно порекомендует массаж и физическую активность после процедуры, чтобы улучшить ситуацию и снизить риск осложнений.

Не рекомендуется единовременного введения большого количества препарата сразу в несколько зон, чтобы не перегружать организм.

Также опасно сочетание инъекций липолитиков с УЗ-кавитацией для усиления эффекта. Если вам рекомендуют совместить или чередовать эти методики в рамках одного курса – бегите».

Косметолог Сыгрышева О.В., стаж 16 лет

Чтобы процедура была безопасной, обращайтесь к опытным специалистам, которые работают в сертифицированных клиниках.