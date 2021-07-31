Проценко ответил на «мифы» о возможности заражения от прививки
Тезис о том, что можно заболеть из-за вакцинации, противоречит банальной логике, заявил в интервью РБК главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.
«Я всей своей нормальной человеческой, не врачебной логикой не могу понять, как можно заразиться фрагментом вакцины. Поэтому это спекуляция антиваксеров, иначе это назвать нельзя. Люди идут против банальной логики», — уверен Проценко.
По его словам, полноценно вакцинированным можно считать человека, у которого прошло 14 дней после введения второго компонента. Но как раз после первой прививки люди склонны «расслабляться», «ощущать себя в доспехах», хотя иммунитет еще не успел сформироваться, рассуждает Проценко.
При этом Проценко отметил, что вакцинация — это не защита от инфицирования. Вакцинация — это минимизация рисков тяжелого течения, госпитализации в отделение реанимации, перевода на искусственную вентиляцию легких.
Он считает спекуляцией и дискуссию о том, что нежелающих прививаться людей лишают прав. «Окей, ты антиваксер, ты сидишь дома, и возвращается сценарий марта, прекрасно работающие сервисы доставки еды, продуктов. Работаешь удаленно, если твой работодатель это позволяет, — вот они твои свободы. Но почему ради твоих свобод я должен попадать сам в группу риска, рисковать пожилыми родителями?» — говорит Проценко.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Конечно помогает,особенно помогли уколы семье из Краснодара,и тем "нескольким" умершим из Питера,а ещё и 10 тысячам покойников,смерть которых связали непосредственно,с уколами Жыжей ,европейские страховые компании. Эти господа на фу-фу не ведутся и огромные деньги при таком печальном раскладе просто так платить не будут.Надеюсь,вы в курсе,что владея колоссальными средствами,они имеют в своём штате(по всему миру) великолепных следователей и экспертов-специалистов высокого класса любых направлений. Так вот,10000 смертей от уколов жыжей в Европе уже государствами официально признано,и это только начало. Но, у нас крысы подопытные добровольно согласны сдохнуть от этих ядовитых жиж,пусть мрут,если хочется.Их здоровье и жизнь-это их ностра.
Ну,во-первых,не целиком больница,а только корпус инфекционный,но видимо не очень много там народу,раз главным назначили простого туркменского наркотизатора? А,вот то,что они собирают в одно помещение хренову пропасть разных больных- это означает,что они заканчивали туркменский вуз и там в книжках не пишут,что таким образом, они увеличивают смертность. Вот она у туркмена и растёт.
Вот очень похоже на то.
На пандемию не тянет никак-ни по количеству зараженных(ниже 5% за почти 2 года),ни по смертности(максимум почти за 2 года составляет 2,5%,а в среднем-1,5%). Где "пандемию" углядели,только потому,что это фуфло запустили по разным странам? Она ведь ни в одной стране не была оформлена ДОКУМЕНТАЛЬНО,Врачебным сообществом и Сообществом эпидемиологов -вирусологов,как ПАНДЕМИЯ!Нигде в мире -слышен один только вой невежественных гебрейсусов и принудительные фашистские опыты над людьми всего МИРА!Это-100% Нюрнберг должен быть.
В СССР не было проблем с вакцинами, потому, что над ними работали лучшие врачи вирусологи мира в СССР, и вакцины делались конкретно для своей задачи.
СССР победил в Монголии (в 30-х годах)эпидемию чумы, СССР победил в Японии эпидемию полиомиелита, США оказались неспособными нечего сделать, Япония обратилась в СССР. В кратчайшие сроки была создана вакцина в виде конфет. без шприцов и прочего. Эти конфеты просто раздавали детям в школах и на улицах.
В самом СССР были побеждены сибирская язва, ящур, оспа.
73 года истории СССР- отсутствие каких либо эпидемий.
Как не стало СССР, так вернулись сибирская язва и чума.
К сожалению, нынешние "центры Гамалеи" и прочие заведения грантоедной направленности, вообще не уровня врачей вирусологов СССР.
У меня к ним нет никакого доверия обсолютно.
Первое что я услышал когда состряпали снадобье "Спутник V" это то, что они хотят выйти с ним на мировой рынок. То есть товар. А там где товар там выгода и внимание на мелочи вроде побочных эффектов не обращают.