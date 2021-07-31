Проценко ответил на «мифы» о возможности заражения от прививки

11:04 31.07.2021

Тезис о том, что можно заболеть из-за вакцинации, противоречит банальной логике, заявил в интервью РБК главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

«Я всей своей нормальной человеческой, не врачебной логикой не могу понять, как можно заразиться фрагментом вакцины. Поэтому это спекуляция антиваксеров, иначе это назвать нельзя. Люди идут против банальной логики», — уверен Проценко.

По его словам, полноценно вакцинированным можно считать человека, у которого прошло 14 дней после введения второго компонента. Но как раз после первой прививки люди склонны «расслабляться», «ощущать себя в доспехах», хотя иммунитет еще не успел сформироваться, рассуждает Проценко.

При этом Проценко отметил, что вакцинация — это не защита от инфицирования. Вакцинация — это минимизация рисков тяжелого течения, госпитализации в отделение реанимации, перевода на искусственную вентиляцию легких.

Он считает спекуляцией и дискуссию о том, что нежелающих прививаться людей лишают прав. «Окей, ты антиваксер, ты сидишь дома, и возвращается сценарий марта, прекрасно работающие сервисы доставки еды, продуктов. Работаешь удаленно, если твой работодатель это позволяет, — вот они твои свободы. Но почему ради твоих свобод я должен попадать сам в группу риска, рисковать пожилыми родителями?» — говорит Проценко.