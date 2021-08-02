В Краснодаре объяснили смерть семьи после прививки от коронавируса
В Краснодарском крае нашли объяснение смерти трех членов семьи после вакцинации. Как рассказал РИА Новости источник в органах здравоохранения, родители и бабушка оставшейся сиротой 13-летней школьницы получили только первый компонент прививки от коронавируса. На 10-12-й день после укола у них обнаружили COVID-19, и вакцинацию прервали.
Таким образом, летальный исход, вероятно, был связан с перенесенным заболеванием в поздней форме, а не с вакцинацией.
"Будучи в инкубационном периоде заболевания новой коронавирусной инфекцией, люди получили первый этап вакцинации 26 июня. У них были тяжелые соматические заболевания: сахарный диабет, находились на гемодиализе", — сказал собеседник агентства.
Ранее стало известно, что Росздравнадзор проводит проверку в связи с этой трагедией.
Родственники вакцинировались от коронавируса в один день. Первой после прививки стало плохо матери школьницы, затем госпитализировали бабушку, ее мать. Третьим в больницу попал отец. Мужчине было 37 лет, его супруге - 36, бабушке - 58.
По имеющимся данным, все трое имели основания для медицинского отвода от прививки - у них был сахарный диабет. Кроме того, родители девочки находились на диализе, ее маме должны были сделать плановую операцию, связанную с почками, но без прививки ей отказали в госпитализации. После этого они решили все вместе вакцинироваться, рассказала МК тетя сироты, оформившая над ней опекунство.
В этой ситуации странным является тот факт, что медики почему-то отказываются признавать главу семьи скончавшимся от коронавируса, хотя мужчина умер в "ковидном госпитале" и у него был большой процент поражения легких. По словам тети девочки, диагноз до сих пор официально и не поставлен.
Комментарии читателей Оставить комментарий
ума позычить о том, каковы индивидуальные противопоказания, и распечатать это его официальное искусственно-интеллектуальное решение. И сделать это частью процедуры.
привился, на работе требовали.
Сделал после привки анализ на антитела -6000 тысяч.
Это огромное к-во, не должно такого быть.
Врачи как мы все,многие согласились на прививку,чтобы удержаться на работе.Надо в первую очередь наказывать тех,кто отдаёт эти чудовищные приказы,лживо прикрываясь заботой о людях,при этом обрекая многих на смерть,кто не готов плясать под дудку "господ" во власти.
Если не привился и умер,это из-за того,что не привился.А если привился и умер ,то опять же сам виноват,надо было заниматься своим здоровьем,прививка не при чём.Так может всё таки смерти из-за запущенности людей.Но привиться надо,потому что у кого то планы не должны рушиться.Всё надо немедленно прекращать иначе конца и края смертям не будет.
Ну вот, все объяснили. Все впорядке, все хорошо.