В Краснодаре объяснили смерть семьи после прививки от коронавируса

19:16 2.08.2021

В Краснодарском крае нашли объяснение смерти трех членов семьи после вакцинации. Как рассказал РИА Новости источник в органах здравоохранения, родители и бабушка оставшейся сиротой 13-летней школьницы получили только первый компонент прививки от коронавируса. На 10-12-й день после укола у них обнаружили COVID-19, и вакцинацию прервали.

Таким образом, летальный исход, вероятно, был связан с перенесенным заболеванием в поздней форме, а не с вакцинацией.

"Будучи в инкубационном периоде заболевания новой коронавирусной инфекцией, люди получили первый этап вакцинации 26 июня. У них были тяжелые соматические заболевания: сахарный диабет, находились на гемодиализе", — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что Росздравнадзор проводит проверку в связи с этой трагедией.

Родственники вакцинировались от коронавируса в один день. Первой после прививки стало плохо матери школьницы, затем госпитализировали бабушку, ее мать. Третьим в больницу попал отец. Мужчине было 37 лет, его супруге - 36, бабушке - 58.

По имеющимся данным, все трое имели основания для медицинского отвода от прививки - у них был сахарный диабет. Кроме того, родители девочки находились на диализе, ее маме должны были сделать плановую операцию, связанную с почками, но без прививки ей отказали в госпитализации. После этого они решили все вместе вакцинироваться, рассказала МК тетя сироты, оформившая над ней опекунство.

В этой ситуации странным является тот факт, что медики почему-то отказываются признавать главу семьи скончавшимся от коронавируса, хотя мужчина умер в "ковидном госпитале" и у него был большой процент поражения легких. По словам тети девочки, диагноз до сих пор официально и не поставлен.