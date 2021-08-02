В Краснодаре объяснили смерть семьи после прививки от коронавируса

© KM.RU, Илья Шабардин

В Краснодарском крае нашли объяснение смерти трех членов семьи после вакцинации. Как рассказал РИА Новости источник в органах здравоохранения, родители и бабушка оставшейся сиротой 13-летней школьницы получили только первый компонент прививки от коронавируса. На 10-12-й день после укола у них обнаружили COVID-19, и вакцинацию прервали.

Таким образом, летальный исход, вероятно, был связан с перенесенным заболеванием в поздней форме, а не с вакцинацией.

"Будучи в инкубационном периоде заболевания новой коронавирусной инфекцией, люди получили первый этап вакцинации 26 июня. У них были тяжелые соматические заболевания: сахарный диабет, находились на гемодиализе", — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что Росздравнадзор проводит проверку в связи с этой трагедией.

Родственники вакцинировались от коронавируса в один день. Первой после прививки стало плохо матери школьницы, затем госпитализировали бабушку, ее мать. Третьим в больницу попал отец. Мужчине было 37 лет, его супруге - 36, бабушке - 58.

По имеющимся данным, все трое имели основания для медицинского отвода от прививки - у них был сахарный диабет. Кроме того, родители девочки находились на диализе, ее маме должны были сделать плановую операцию, связанную с почками, но без прививки ей отказали в госпитализации. После этого они решили все вместе вакцинироваться, рассказала МК тетя сироты, оформившая над ней опекунство.

В этой ситуации странным является тот факт, что медики почему-то отказываются признавать главу семьи скончавшимся от коронавируса, хотя мужчина умер в "ковидном госпитале" и у него был большой процент поражения легких. По словам тети девочки, диагноз до сих пор официально и не поставлен.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.08.2021, 00:10
    Гость: У Искусственного Интеллекта ...

    ума позычить о том, каковы индивидуальные противопоказания, и распечатать это его официальное искусственно-интеллектуальное решение. И сделать это частью процедуры.

  2. 02.08.2021, 23:36
    Гость: муж знакомой, пенсионер военный . 60лет ему есть

    привился, на работе требовали.
    Сделал после привки анализ на антитела -6000 тысяч.
    Это огромное к-во, не должно такого быть.

  3. 02.08.2021, 22:59
    Гость: Ирина

    Врачи как мы все,многие согласились на прививку,чтобы удержаться на работе.Надо в первую очередь наказывать тех,кто отдаёт эти чудовищные приказы,лживо прикрываясь заботой о людях,при этом обрекая многих на смерть,кто не готов плясать под дудку "господ" во власти.

  4. 02.08.2021, 22:54
    Гость: Ирина

    Если не привился и умер,это из-за того,что не привился.А если привился и умер ,то опять же сам виноват,надо было заниматься своим здоровьем,прививка не при чём.Так может всё таки смерти из-за запущенности людей.Но привиться надо,потому что у кого то планы не должны рушиться.Всё надо немедленно прекращать иначе конца и края смертям не будет.

Все комментарии (27)
Выбор читателей
Митинг в поддержку Владимира Путина © KM.RU, Кирилл Зыков
Выкормыши крысиного питомника Селигера обустраивают свои «патриотические» гнездышки на Западе
Владимир Путин © KM.RU, Стоп-кадр из видео
Путин объяснил инфляцию резким ростом российской экономики
Путин, Украина, большевики
Дайте танки вместо выборов!
Избранное
«В США должны были судить вновь избранного президента США Байдена за участие в организации массовых фальсификаций выборов»
Рецензия на фильм «Человек Божий»: Счастье — это сердце, ставшее престолом Господа
Александр Леонтьев («Северный Флот»): «В нашей стране принято не решать проблему, а устранять человека»
«Забытый эпизод "перестройки" - нашествие советских телевизоров на Польшу»
Война в Карабахе. Фактор Пашиняна. Часть 2
Рассказ от Минэнерго про бензин, или Почему Путин тянет с Посланием
«Граждане называют главной неудачей Владимира Путина деятельность по повышению уровня жизни граждан, роста зарплат и пенсий»
Земля потяжелела вдвое: впервые все, что произвел человек, превысило вес всего живого
Не оправдываться, а наступать: чему можно поучиться у Израиля в реальной политике
Тройное дно: зачем нужна война киевскому режиму?
Академик Аганбегян: «В России самая высокая смертность среди крупных держав…»