Девять человек погибли в Северной Осетии из-за поломки кислородной системы

21:37 9.08.2021

В Клинической больнице скорой помощи Владикавказа девять человек скончались в результате поломки кислородной системы. Всего в реанимации находился 71 пациент.

"Произошла авария на кислородной станции, перебои с кислородом. Фактически произошел порыв трубы кислородной из резервуара, который находится под землей, и прекращена была подача", — приводит слова врио главы Северной Осетии Сергея Меняйло РИА Новости.

Он отметил, что с завтрашнего дня во всех больницах республики обеспечат резервное снабжение кислородом. Также власти договорились с Минобороны о доставке двух тонн газа из Моздока в случае необходимости.

Как добавили в Минздраве Северной Осетии, скончавшиеся пациенты находились в крайне тяжелом состоянии. В ведомстве выразили соболезнования родным и близким.

