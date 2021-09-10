Генсек ООН призвал разработать план глобальной вакцинации

17:36 10.09.2021

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мировому сообществу необходим план глобальной вакцинации от коронавируса, реализацией которого займутся Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и фармацевтические компании.

«Вложения в вакцинацию в размере $50 млрд могут принести глобальной экономике примерно $9 трлн в последующие четыре года, - заявил Гутерриш. - Нам необходим незамедлительный план глобальной вакцинации, реализуемый чрезвычайной целевой группой, представленной действующими и потенциальными производителями вакцин, Всемирной организацией здравоохранения, партнерами по ACT-Accelerator (программа сотрудничества по разработке, производству и равному доступу к диагностике COVID-19, лечению и вакцинам) и международными финансовыми институтами».

При этом Гутерриш считает, что фармацевтическим компаниям необходимо как минимум удвоить производство вакцин и обеспечить препаратами 70% мирового населения в первой половине 2022 года, сообщает ТАСС.

Он также призвал наделить ВОЗ полномочиями и надлежащим финансированием для координации реагирования на пандемию.