Генсек ООН призвал разработать план глобальной вакцинации

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мировому сообществу необходим план глобальной вакцинации от коронавируса, реализацией которого займутся Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и фармацевтические компании.

«Вложения в вакцинацию в размере $50 млрд могут принести глобальной экономике примерно $9 трлн в последующие четыре года, - заявил Гутерриш. - Нам необходим незамедлительный план глобальной вакцинации, реализуемый чрезвычайной целевой группой, представленной действующими и потенциальными производителями вакцин, Всемирной организацией здравоохранения, партнерами по ACT-Accelerator (программа сотрудничества по разработке, производству и равному доступу к диагностике COVID-19, лечению и вакцинам) и международными финансовыми институтами».

При этом Гутерриш считает, что фармацевтическим компаниям необходимо как минимум удвоить производство вакцин и обеспечить препаратами 70% мирового населения в первой половине 2022 года, сообщает ТАСС.

Он также призвал наделить ВОЗ полномочиями и надлежащим финансированием для координации реагирования на пандемию.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 10.09.2021, 23:28
    Гость: ABCD

    Слов нет. ООН по сути пытается пропихнуть то, что пропихивают сионофашситы уже 30 лет! да ещё и с ВОЗ которая себя полностью дискредитировала тем, что на зарплате у сионофашиста Билла Гейтса.
    Глобальная вакцинация выдаёт с головой поклонников "евгеники" с пейсами.
    По крайней мере всё встаёт на свои места. И роль пр-ва РФ тоже, они под козырёк исполняли всё, что просто говорил ВОЗ.

  4. 10.09.2021, 22:42
    Гость: Серж

    Гутерриш и Клаус Шваб - одна шайка-лейка. Шваб еще год назад вещал: "Ничто никогда не вернется к «нарушенному» чувству нормальной жизни, потому что пандемия коронавируса знаменует собой фундаментальный переломный момент в нашей глобальной траектории...  Мир, каким мы его знали в первые месяцы 2020 года, больше не существует, растворенный в контексте пандемии". Похоже, однако, что Шваб кое-что знал и до 2020 года.

  5. 10.09.2021, 22:37
    Гость: demos

    почти 2000 процентов прибыли. Да за такие деньги они всё население планеты изведут.

Все комментарии (27)
Выбор читателей
Скорый «Кишлак-Россия»: мигрантов из Узбекистана будут завозить поездами
Скорый «Кишлак-Россия»: мигрантов из Узбекистана будут завозить поездами
Бывший помощник Горбачева назвал главную причину развала СССР
Александр Проханов. «Умное голосование»
Россия и Белоруссия все-таки превращаются в единое государство?
Избранное
«Слова цифрового и фармацевтического "мецената" и "филантропа" Гейтса являются очередным косвенным доказательством, что с населением всего мира "мировое правительство" затеяло серьезную глобальную игру»
Володин объявил крестовый поход против пальмового масла
Мара похвалила клуб, не поддавшийся «цифровым намордникам»
«Половина населения». Элиты проболтались о количестве бедных в России?
Топ-6 способов укрепления ногтей
Как научиться спать и высыпаться? Честный разговор
Как рассчитать потребность в калориях. А вы знали?
Кто выдал секреты британской провокации против России
Subaru Forester e-Boxer: красота в симметрии
«Как утверждают многие эксперты и историки, без помощи Запада СССР не стал бы промышленно развитой страной в тридцатые годы прошлого века»
«Почему быстро отменены QR-коды, если они принесли ошеломительные результаты? Потому что здоровье уже не является, как в первые месяцы пандемии, доминантой власти»