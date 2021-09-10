Генсек ООН призвал разработать план глобальной вакцинации
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мировому сообществу необходим план глобальной вакцинации от коронавируса, реализацией которого займутся Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и фармацевтические компании.
«Вложения в вакцинацию в размере $50 млрд могут принести глобальной экономике примерно $9 трлн в последующие четыре года, - заявил Гутерриш. - Нам необходим незамедлительный план глобальной вакцинации, реализуемый чрезвычайной целевой группой, представленной действующими и потенциальными производителями вакцин, Всемирной организацией здравоохранения, партнерами по ACT-Accelerator (программа сотрудничества по разработке, производству и равному доступу к диагностике COVID-19, лечению и вакцинам) и международными финансовыми институтами».
При этом Гутерриш считает, что фармацевтическим компаниям необходимо как минимум удвоить производство вакцин и обеспечить препаратами 70% мирового населения в первой половине 2022 года, сообщает ТАСС.
Он также призвал наделить ВОЗ полномочиями и надлежащим финансированием для координации реагирования на пандемию.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Полностью согласен с Вашей оценкой Гутерреша. Причем в ООН таких полно.
А что люди? люди "новая нефть". А нефть это ВЕЩЬ которая приносит прибыль.
Слов нет. ООН по сути пытается пропихнуть то, что пропихивают сионофашситы уже 30 лет! да ещё и с ВОЗ которая себя полностью дискредитировала тем, что на зарплате у сионофашиста Билла Гейтса.
Глобальная вакцинация выдаёт с головой поклонников "евгеники" с пейсами.
По крайней мере всё встаёт на свои места. И роль пр-ва РФ тоже, они под козырёк исполняли всё, что просто говорил ВОЗ.
Гутерриш и Клаус Шваб - одна шайка-лейка. Шваб еще год назад вещал: "Ничто никогда не вернется к «нарушенному» чувству нормальной жизни, потому что пандемия коронавируса знаменует собой фундаментальный переломный момент в нашей глобальной траектории... Мир, каким мы его знали в первые месяцы 2020 года, больше не существует, растворенный в контексте пандемии". Похоже, однако, что Шваб кое-что знал и до 2020 года.
почти 2000 процентов прибыли. Да за такие деньги они всё население планеты изведут.