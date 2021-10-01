10:08 1.10.2021

Здоровье – это очень важно, поэтому беречь его надо смолоду.

Заболевания опорно-двигательного аппарата встречаются у многих людей, но если их не лечить, это может привести к тяжелым последствиям. В этой статье мы поговорим про виды артроза (гонартроз, кокартроз и другие).

Что такое артроз?

Под артрозом подразумевается болезнь суставов, характеризующееся дегенеративно-дистрофическими проявлениями. При артрозе поражается хрящевая ткань, при этом она со временем становится тонкой, потом разрушается полностью. Как показывает статистика, каждый десятый житель планеты имеет ту или иную форму артроза.

Виды артроза

Виды артроза делятся в зависимости от некоторых признаков:

1. Стадии заболевания. Так как артроз – это заболевание, которое развивается во времени, можно выделить четыре степени – первая, вторая, третья, четвертая. 1 степень – начальная, 4 степень – запущенная (сустав практически разрушен).

2. Первичный/вторичный;

3. Зона поражения.

Сейчас подробнее поговорим про классификацию артрозов с точки зрения зон поражения:

1. Гонартроз – это артроз коленного сустава. Также существует артроз надколенников и части бедренной кости – пателлофеморальный;

2. Кокартроз – проявляется в тазобедренном суставе;

3. Артроз позвонков шеи называется унковертебральным;

4. Если речь о позвоночнике, такой артроз называется вертебральным.

Какие основные причины артроза

Многие ошибочно предполагают, что артроз может быть только у пожилых людей. Это утверждение отчасти верное, но разрушения хрящевых тканей могут возникнуть и по другим причинам, например, из-за:

1. Переохлаждения;

2. Ранее выявленных заболеваний – артрит, инфекции и воспаления, проблем с щитовидной железой.

3. Травмы и повреждений сустава;

4. Если есть интенсивная нагрузка на сустав (чаще всего из-за тяжелого физического труда.

Основные симптомы артроза

Можно выделить основные симптомы, после которых необходимо обращаться к врачу за лечением артроза:

1. Боль в суставе. По началу слабовыраженная, если заболевание прогрессирует, боль усиливается.

2. Появление хруста и треска в суставе;

3. Визуальный эффект – при деформации сустава (в случае, когда он полностью разрушился) конечности становятся короче.

4. Происходят перепады артериального давления;

5. Чувствуется головная боль.

6. Какое-то время (после пробуждения) сустав неподвижен и приходит в норму при совершении движения.

