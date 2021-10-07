Кремль дал карт-бланш на вакцинацию россиян любыми способами

17:19 7.10.2021

Государство поддерживает «любые меры» по расширению прививочной кампании, темпы которой оставляют желать лучшего, заявил на брифинге в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Летом правительство поставило цель добиться коллективного иммунитета к коронавирусу на уровне 80% к 1 ноября, но за четыре недели до крайнего срока полностью привиты в стране только 30,7% населения, или 44,8 миллиона человек, напоминает Finanz.ru.

«Все меры хороши. Любые меры, которые могут сподвигнуть большее количество людей вакцинироваться - они хороши», - сказал Песков.

Он добавил, что на федеральном уровне меры по ускорению вакцинации приниматься не будут. Как и в прошлом году ответственность за прививки будет возложена на глав субъектов.

«Каждый регион может использовать свои специальные полномочия - назовем их коронавирусными полномочиями - чтобы в целом выполнить общую задачу по серьезной активизации темпов вакцинации. В разных регионах дела обстоят по-разному, но в любом случае всем нужно прикладывать максимум усилий для того, чтобы прививались как можно больше людей», - сказал Песков.