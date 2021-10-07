Кремль дал карт-бланш на вакцинацию россиян любыми способами
Государство поддерживает «любые меры» по расширению прививочной кампании, темпы которой оставляют желать лучшего, заявил на брифинге в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Летом правительство поставило цель добиться коллективного иммунитета к коронавирусу на уровне 80% к 1 ноября, но за четыре недели до крайнего срока полностью привиты в стране только 30,7% населения, или 44,8 миллиона человек, напоминает Finanz.ru.
«Все меры хороши. Любые меры, которые могут сподвигнуть большее количество людей вакцинироваться - они хороши», - сказал Песков.
Он добавил, что на федеральном уровне меры по ускорению вакцинации приниматься не будут. Как и в прошлом году ответственность за прививки будет возложена на глав субъектов.
«Каждый регион может использовать свои специальные полномочия - назовем их коронавирусными полномочиями - чтобы в целом выполнить общую задачу по серьезной активизации темпов вакцинации. В разных регионах дела обстоят по-разному, но в любом случае всем нужно прикладывать максимум усилий для того, чтобы прививались как можно больше людей», - сказал Песков.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Рано или поздно, но вирус ты подцепишь.
Неужто ты этого не понимаешь? А дальше кто кого? Или вирус тебя загнобит, либо организм сам справится - рулетка.
Хоть бы посмотрел, что вокруг тебя происходит.
У нас вот на работе уже многие переболели, и немало таких, кто не выжил. И не обязательно только старики.
А иные помоложе, хоть и выдюжили, но очень тяжело перенесли. Сотрудница по отделу полгода болела, а ей всего 30 лет.
песков стал президентом,чтобы делать такие заявления "от государства"? Кто ему дал такие полномочия? Его слова ничего не означают- не ведитесь на его бла-бла,он птица-секретарь,ему положено болтать.он не специалист ни в каких вопросах,он просто ретранслятор.И,от какого-такого "государства" он заявы делает?
Потому что в прошлом году была одна разновидность вируса, а сейчас другая, более опасная.
Не "несмотря" на вакцинацию(это не вакцины а уколы генной жижи),а именно БЛАГОДАРЯ ЕЙ,растут и Заболеваемость-и Смертность.Единственно верный вывод такой.-власти УБИВАЮТ этими уколами Смерти население России,убивают быстро,нагло,по-фашистски,да ещё и пугают,что будет ещё хуже. Что может быть хуже,когда с помощью уколов генной жижи убивают,как на конвейере,крематории работают круглосуточно? "Вставай страна огромная"... Граждане,власти всё вывернули шиворот-навыворот,в эпидемию КАТЕГОРИЧЕСКИ СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО делать вообще ЛЮБЫЕ ПРИВИВКИ!А,они их нам навязывают .Читайте литературу и помните,это они и раздули такой очаг,без уколов этот вирус сдох бы ещё летом,потому что каждая следующая мутация СЛАБЕЕ(они врут что сильнее) предыдущей.Не дайте себя одурачить и убить. Помните,в реальности,80% лежащих в больницах тяжелых больных и умирающих- это уколотые ,и очень часто,вторым уколом.сказано в Писании- "Спасись сам- вокруг тебя спасутся тысячи". Это сказано о силе Разумного и Доброго Примера для окружающих.Да,пребудет с нами,Разум наш и Силы Небесные.Ваша Жизнь в ваших руках.
Я-доктор с Советским дипломом.