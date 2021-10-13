Медикам разрешат ставить диагнозы дистанционно
Минэкономразвития планирует запустить эксперимент по постановке медицинского диагноза дистанционн, без обязательной очной консультации, сообщает РБК со ссылкой на проект постановления правительства, подготовленный ведомством.
Проект предлагается реализовать в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) в сфере цифровых инноваций по применению телемедицинских технологий.
Предполагается, что эксперимент будет длиться три года на всей территории России. В нем примут участие группа "Медси", медицинский онлайн-сервис "СберЗдоровье", цифровой сервис "Доктор рядом" и сеть клиник "Ниармедик". К программе также могут присоединиться и другие участники при соответствии их определенным условиям. Все услуги будут предоставляться гражданам на коммерческой основе. К концу третьего года эксперимента в нем должны поучаствовать не менее 860 медицинских работников, 75 тыс. пациентов, которым будет проведено 120 тыс. телемедицинских консультаций.
Отмечается, что ЭПР в телемедицине даст возможность врачу поставить диагноз, назначить или скорректировать ранее назначенное лечение. При этом оказывать такую консультацию сможет не только врач, который принял пациента, но и другой специалист.
На сегодняшний день в соответствии с приказом Минздрава "Об утверждении порядка организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий" без очного приема постановка диагноза и назначение лечения запрещено.
В документе оговаривается, что телемедицинские услуги не могут быть оказаны для предрейсовых и периодических медицинских осмотров работников, которые проводятся для выявления медицинских противопоказаний к осуществлению отдельных видов работ. Также невозможна постановка диагноза по заболеваниям, включенным в перечни социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих (туберкулез, ВИЧ, заболевания, передающиеся половым путем, и т.п.).
Эксперты подчеркивают, что до 50% обращений, с которыми пациент приходит на первичный очный прием, можно обработать дистанционно: собрать анамнез, поставить предварительный диагноз, назначить лечение.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Медицинская помощь населению все больше начинает работать по остаточному принципу. Бюджет сокращается, помощь на уровне СССР останется для "элиты", а для остальных, что останется.
За дистанционный диагноз оплата дистанционным показом денег.
Как в старой японской сказке, где бродяга платил жадному продавцу звоном монет за запах его жареной рыбы.
Без осмотра, без анализов, но после полной оплаты.
Переведут на самообслуживание с оплатой по фейсу...
Пациенты уже давно сами себе самостоятельно ставят диагнозы.
На приеме большинство выражают несогласие даже после заключений опытных специалистов. В интернете они находят "проффессоров", которые им точнее ставят диагнозы. Каждому свое. По вере будет дано каждому.