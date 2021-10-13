Медикам разрешат ставить диагнозы дистанционно

08:03 13.10.2021

Минэкономразвития планирует запустить эксперимент по постановке медицинского диагноза дистанционн, без обязательной очной консультации, сообщает РБК со ссылкой на проект постановления правительства, подготовленный ведомством.

Проект предлагается реализовать в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) в сфере цифровых инноваций по применению телемедицинских технологий.

Предполагается, что эксперимент будет длиться три года на всей территории России. В нем примут участие группа "Медси", медицинский онлайн-сервис "СберЗдоровье", цифровой сервис "Доктор рядом" и сеть клиник "Ниармедик". К программе также могут присоединиться и другие участники при соответствии их определенным условиям. Все услуги будут предоставляться гражданам на коммерческой основе. К концу третьего года эксперимента в нем должны поучаствовать не менее 860 медицинских работников, 75 тыс. пациентов, которым будет проведено 120 тыс. телемедицинских консультаций.

Отмечается, что ЭПР в телемедицине даст возможность врачу поставить диагноз, назначить или скорректировать ранее назначенное лечение. При этом оказывать такую консультацию сможет не только врач, который принял пациента, но и другой специалист.

На сегодняшний день в соответствии с приказом Минздрава "Об утверждении порядка организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий" без очного приема постановка диагноза и назначение лечения запрещено.

В документе оговаривается, что телемедицинские услуги не могут быть оказаны для предрейсовых и периодических медицинских осмотров работников, которые проводятся для выявления медицинских противопоказаний к осуществлению отдельных видов работ. Также невозможна постановка диагноза по заболеваниям, включенным в перечни социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих (туберкулез, ВИЧ, заболевания, передающиеся половым путем, и т.п.).

Эксперты подчеркивают, что до 50% обращений, с которыми пациент приходит на первичный очный прием, можно обработать дистанционно: собрать анамнез, поставить предварительный диагноз, назначить лечение.