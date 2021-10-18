В Белоруссии приостановили оказание плановой медпомощи из-за COVID-19

Поликлиника

В поликлиниках Белоруссии из-за напряженной ситуации с коронавирусом временно не будет оказываться плановая медицинская помощь, включая стоматологическую. 

«Министерством здравоохранения подписан приказ, которым временно приостановлено оказание плановой медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических организациях здравоохранения. В том числе речь идет о проведении диспансеризации, скрининговых мероприятий, оказании реабилитационной помощи, выполнении физиотерапевтических процедур, лечении в отделениях дневного пребывания, оказании плановой стоматологической помощи»,— приводит «Коммерсант» сообщение белорусского Минздрава.

За последние сутки в Белоруссии было выявлено 1956 заболевших COVID-19, с начала пандемии — 573 943. За все время в республике умерли 4417 пациентов с выявленным коронавирусом.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.10.2021, 21:32
    Гость: Политики тебя ввели в заблуждение

    Имелось ввиду, что Россией и Украиной управляет один народ.

  2. 18.10.2021, 20:53
    Гость: Да, что-то подозрительно

    Ожидаемая продолжительность жизни (Life Expectancy) в России 72,99 лет.
    На Украине 72,50 лет. Опять похоже. Мы один народ (из выступления политиков). Но как объяснить, что ожидаемая продолжительность жизни в Белоруссии почти на 3 года больше - 75,20 лет? Неужели белорусы другой народ?

  3. 18.10.2021, 20:14
    Гость: Что уже "советы"не работают?

    Целых два года несли бред и хотели показать себя умнее всех стран, а теперь практически заявили о своей капитуляции. Советы неадекватных с баней, льдом, трактором и водкой не помогли. А далее, видимо, будет еще печальнее...

  4. 18.10.2021, 19:47
    Гость: Мы один народ... с оговорками

    Смертность от коронавируса на миллион населения в России 1519,27 чел. На Украине - 1455,51 чел. Объясняется просто. Мы один народ (из выступления политиков). Но как объяснить, что та же смертность в Белоруссии только 464,99 чел. Неужели белорусы другой народ?

  5. 18.10.2021, 19:25
    Гость: Петр

    Теперь сохните белоруссы - не смогли выгнать несменяемого - сами виноваты. Россияне следующие..

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