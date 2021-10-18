В Белоруссии приостановили оказание плановой медпомощи из-за COVID-19
В поликлиниках Белоруссии из-за напряженной ситуации с коронавирусом временно не будет оказываться плановая медицинская помощь, включая стоматологическую.
«Министерством здравоохранения подписан приказ, которым временно приостановлено оказание плановой медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических организациях здравоохранения. В том числе речь идет о проведении диспансеризации, скрининговых мероприятий, оказании реабилитационной помощи, выполнении физиотерапевтических процедур, лечении в отделениях дневного пребывания, оказании плановой стоматологической помощи»,— приводит «Коммерсант» сообщение белорусского Минздрава.
За последние сутки в Белоруссии было выявлено 1956 заболевших COVID-19, с начала пандемии — 573 943. За все время в республике умерли 4417 пациентов с выявленным коронавирусом.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Имелось ввиду, что Россией и Украиной управляет один народ.
Ожидаемая продолжительность жизни (Life Expectancy) в России 72,99 лет.
На Украине 72,50 лет. Опять похоже. Мы один народ (из выступления политиков). Но как объяснить, что ожидаемая продолжительность жизни в Белоруссии почти на 3 года больше - 75,20 лет? Неужели белорусы другой народ?
Целых два года несли бред и хотели показать себя умнее всех стран, а теперь практически заявили о своей капитуляции. Советы неадекватных с баней, льдом, трактором и водкой не помогли. А далее, видимо, будет еще печальнее...
Смертность от коронавируса на миллион населения в России 1519,27 чел. На Украине - 1455,51 чел. Объясняется просто. Мы один народ (из выступления политиков). Но как объяснить, что та же смертность в Белоруссии только 464,99 чел. Неужели белорусы другой народ?
Теперь сохните белоруссы - не смогли выгнать несменяемого - сами виноваты. Россияне следующие..