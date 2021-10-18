В Белоруссии приостановили оказание плановой медпомощи из-за COVID-19

18:54 18.10.2021

В поликлиниках Белоруссии из-за напряженной ситуации с коронавирусом временно не будет оказываться плановая медицинская помощь, включая стоматологическую.

«Министерством здравоохранения подписан приказ, которым временно приостановлено оказание плановой медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических организациях здравоохранения. В том числе речь идет о проведении диспансеризации, скрининговых мероприятий, оказании реабилитационной помощи, выполнении физиотерапевтических процедур, лечении в отделениях дневного пребывания, оказании плановой стоматологической помощи»,— приводит «Коммерсант» сообщение белорусского Минздрава.

За последние сутки в Белоруссии было выявлено 1956 заболевших COVID-19, с начала пандемии — 573 943. За все время в республике умерли 4417 пациентов с выявленным коронавирусом.