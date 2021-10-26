Что такое артроз? Симптомы и лечение

20:34 26.10.2021

Остеоартроз (или артроз) - наиболее частое хроническое заболевание суставов.

Сустав - это место, где встречаются две кости. Концы этих костей покрыты защитной тканью, называемой хрящом. При остеоартрите хрящ ломается, в результате чего кости сустава натираются. Это может вызвать боль, скованность и другие симптомы.

Остеоартрит чаще всего встречается у пожилых людей, хотя может возникать у взрослых любого возраста.

Причины остеоартрита

Остеоартрит вызывается повреждением суставов. Поскольку со временем это повреждение может накапливаться, возраст является одним из основных факторов риска, приводящих к остеоартриту.

Другие причины повреждения суставов включают прошлые травмы, такие как:

поврежденный хрящ

вывихнутые суставы

травмы связок.

К ним также относятся пороки развития суставов, ожирение и неправильная осанка. Определенные факторы риска, такие как семейный анамнез и пол, увеличивают риск развития заболевания.

Остеоартроз и хрящ

Хрящ - твердое, эластичное вещество, более гибкое и мягкое, чем кость. Его задача - защитить концы костей в суставе и позволить им свободно перемещаться по отношению друг к другу.

При разрыве суставного хряща поверхность костей становится шероховатой из-за трения. Это может вызвать боль в суставах и раздражение окружающих тканей. Поврежденный хрящ не восстанавливается, потому что он не содержит кровеносных сосудов.

Когда хрящ полностью изнашивается, амортизирующий буфер, который он обеспечивает, исчезает, позволяя кости контактировать с костью. Это может вызвать сильную боль и другие симптомы, связанные с остеоартритом.

Симптомы артроза

Артроз может возникнуть в любом суставе. Однако наиболее часто поражаются следующие участки тела:

- Руки

- суставы пальцев

- колени

- бедра

- позвоночник, обычно шейный и поясничный.

Наиболее частые симптомы остеоартрита включают:

- болит

- болезненность (дискомфорт при сдавливании данной области)

- жесткость

- воспаление.

По мере того, как остеоартрит становится более серьезным, связанная с ним боль может усиливаться. Со временем может возникнуть отек сустава и окружающей его области.

Тяжелый артроз

Остеоартрит является прогрессирующим заболеванием и имеет пять стадий от 0 до 4. Первая стадия (0) представляет собой нормальный сустав. 4 стадия - остеоартроз тяжелой степени. Не каждый пациент с ОА достигает этой стадии. Состояние часто стабилизируется задолго до его достижения.

Люди с тяжелым остеоартритом страдают от обширной или полной потери хрящевой ткани в одном или нескольких суставах. Связанное с этим трение между костью может вызвать серьезные симптомы, такие как:

- Повышенный отек и воспаление. Количество синовиальной жидкости в суставе может увеличиваться. Обычно эта жидкость помогает уменьшить трение при движении. Однако в больших количествах он может вызвать отек суставов. Кусочки сломанного хряща также могут плавать в синовиальной жидкости, усиливая боль и отек.

- Усиление боли. Пациент может испытывать боль при обычной активности, а также в состоянии покоя. По прошествии дня вы можете испытывать усиление боли или усиление отека в суставах.

- Уменьшенный диапазон движений. Пациент также может быть не в состоянии двигаться, а диапазон движений в суставе может быть ограничен из-за скованности или боли.

- Совместная нестабильность

- Другие симптомы. По мере износа сустава также могут возникать мышечная слабость, костные шпоры и деформация суставов.

Повреждение суставов от тяжелого остеоартрита необратимо, но лечение может помочь облегчить симптомы.

Диагностика остеоартроза

Артроз часто протекает медленно, и его трудно диагностировать, пока оно не начнет вызывать болезненные симптомы или симптомы, ухудшающие качество жизни. Ранний остеоартрит часто диагностируется после несчастного случая или другого инцидента, требующего рентгеновского обследования.

В дополнение к рентгену травматолог-ортопед может назначить МРТ. Этот метод визуализации использует радиоволны и магнитное поле для создания изображений костей и мягких тканей.

Остальные диагностические тесты включают анализы крови, чтобы исключить другие состояния, вызывающие боль в суставах, такие как ревматоидный артрит. Анализ синовиальной жидкости также можно использовать, чтобы определить, является ли подагра или инфекция основной причиной воспаления.

Артроз - лечение

Лечение артроза направлено на устранение симптомов. Тип лечения во многом будет зависеть от тяжести симптомов и их локализации. Часто изменения образа жизни, безрецептурных лекарств и домашних средств достаточно, чтобы уменьшить боль, скованность и отек.

Домашние процедуры и изменения образа жизни включают:

Упражнения.

Упражнения укрепляют мышцы вокруг суставов и помогают уменьшить скованность. Рекомендуется как минимум 20-30 минут физической активности, по крайней мере, через день. Выбирайте легкие, малоинтенсивные занятия, такие как ходьба или плавание. Йога также может улучшить гибкость суставов и помочь справиться с болью.

Потеря ненужных килограммов.

Избыточный вес может вызвать напряжение в суставах и вызвать боль. Избавление от лишних килограммов помогает облегчить это бремя и уменьшить боль. Достаточная масса тела также может снизить риск других проблем со здоровьем, таких как диабет и сердечные заболевания.

Фармакологическое лечение.

Есть много различных типов лекарств от остеоартрита, которые могут помочь уменьшить боль или отек:

- Обезболивающие для перорального и местного применения. Эти продукты доступны в виде таблеток, кремов, гелей и пластырей. Они помогают обезболить область суставов и могут облегчить боль, особенно при легкой боли при артрите, а при пероральном приеме снимают боль, но не отек.

- НПВП (нестероидные противовоспалительные препараты).

- Кортикостероиды. Эти рецептурные лекарства доступны для приема внутрь. Их также можно вводить непосредственно в сустав.