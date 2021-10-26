Директор института Гамалеи обвинил тяжело заболевших ковидом в коррупции
Заболели? Сами виноваты!
Около 80% граждан, которые говорят о том, что привились "Спутником V", но при этом заболели новой коронавирусной инфекцией в тяжёлой форме, купили сертификат о вакцинации.
Эта фраза академика Александра Гинцбурга, директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, произвела эффект разорвавшейся… нет, не бомбы, а скорее ампулы с вакциной "Спутник V", которую в этом Центре и разработали. Действительно, раз за разом мы видим, как вакцинированные люди, несмотря ни на что, заболевают, заболевают тяжко, иногда умирают. Признать это – значит обрушить и без того тяжело идущую кампанию по вакцинации. И тут устами почтенного учёного власти вбрасывают кощунственное в своей основе контробвинение "Сами виноваты!"
К сожалению, у публики нет никакого шанса проверить, действительно ли верна цифра 80%, а если нет, то заблуждается ли уважаемый специалист или сознательно нагнетает напряжение. Автор этих строк, к сожалению, лично знает людей, действительно вакцинировавшихся, но позже оказавшихся в "красной зоне", – возможно, ему просто повезло быть знакомым исключительно с теми невезучими 20 процентами.
Остальных же Александр Леонидович попросту назвал преступниками. В самом деле, в Уголовном кодексе России есть статья 327, где наказание предусматривается не только за изготовление поддельных документов, но и за их использование. А сертификат о вакцинации – это, безусловно, документ, причём один из самых значимых в современной реальности.
Но если есть преступление, должно быть и наказание. Где следственные действия? Где судебные процессы? Где приговоры этим жуликам, попытавшимся обмануть систему и поплатившимся за это тяжёлой болезнью? Главный принцип правосудия – неотвратимость наказания, а здесь у Фемиды есть всё – и состав преступления, и подозреваемый, который явно даже не сбежит, ибо бегать под ИВЛ – так себе удовольствие.
Пока мы не увидим подобных приговоров с ясной доказательной базой, слова Гинцбурга останутся огульным обвинением в сталинском духе, безнравственной попыткой обвинить в национальной беде её жертв.
Подарок антиваксерам
Помимо нравственного аспекта в высказывании Гинцбурга есть и фармакологический, начисто подрывающий и без того слабое доверие населения к вакцинам. Академик сообщил всему миру, что антитела от вакцины его Центра отличаются от обычных, здоровых антител, вырабатываемых естественным путём, что "Спутник" оставляет в крови маркеры, которые можно распознать и спустя полгода после укола (и именно по этим маркерам выявляют заболевших мошенников, покупающих документы о вакцинации).
Эти слова – шикарный подарок конспирологам, которые ищут в вакцине какое-то "чипирование" или иные посторонние примеси, с той или иной целью внедряемые в наши тела. Господин Гинцбург де-факто признал, что такие примеси существуют – и, сам того не желая, сократил число желающих вакцинироваться. Типичная реакция в "Твиттере": "Какие вам ещё нужны доказательства про чипизацию? Проболтался, мурзилка".
То, что практически любая вакцина действительно оставляет специфические ДНК-маркеры, объяснять долго и трудно – в результате, слегка изменяя классическую формулу, скажем, что хотелось, как убедительнее, а получилось, как всегда.
Таким образом академик, кстати, ударил по собственному институту, крайне заинтересованному во введении "Спутника" в каждый попавшийся организм. Ведь ультраваксер Гинцбург ранее настаивал, что вакцинировать необходимо 80% населения, что повторную вакцину надо вводить максимум через полгода, а лучше раньше. Кроме того, из его слов можно сделать вывод, что отныне вакцинирование от коронавируса будет бесконечным, что эта обязанность останется с нами навсегда.
А если кому-то вакцинация не помогла – просто не найдём у него нужных маркеров.
Фантазии и реальность
Напомним, ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко утверждал, что "более 98 процентов пациентов, которые поступают в больницы с коронавирусом, не сделали прививку". Мы не можем проверить это утверждение, но мне оно очень напомнило ещё одну победную реляцию полугодичной давности. Тогда руководитель московского ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов утверждал: "70 процентов москвичей носят перчатки в общественном транспорте, в то время как процент ношения масок приблизился к 100".
Фантазёру Султанову не повезло – сказанную им чушь легко было проверить практически (перчатки, по моей оценке, носили тогда менее 1%, маски – порядка 40%). Пропагандисты тотальной вакцинации же пользуются невозможностью общества проверить их гармонию алгеброй, получить достоверную статистику – поскольку они сами её и формируют.
Что с того?
10 ноября Александр Леонидович отпразднует своё 70-летие – нет сомнений, что никакие запреты и локдауны не помешают ему провести достойное мероприятие на собственный вкус. Личные доходы Гинцбурга в ковидном году подскочили с 7,7 до 18,4 млн рублей, и есть надежда, что в 2021-м увеличатся ещё больше. И наверняка не отравит ему праздник ни тот факт, что он озадачил публику загадочными маркерами в собственной вакцине, ни то, что огульно обвинил тысячи болеющих людей в том, что они – участники коррупционных схем.
Вакцину колют, денежки текут. Жизнь удалась. С наступающим!
Комментарии читателей Оставить комментарий
Главное дожить до разоблачения и суда над мошенниками от медицины.
Или, наоборот, сообщил настрой конторы. Контора ему уже позволила колоть детей, беременных, кормящих... Теперь конттра обьявляет о том, что ЛЮБОЙ заболевший должен заявлять о том, что он невакцинный. Иначе его обвинят в подделке и тупо закроют.
После скандала в ковиднике Старого Оскола это весьма актуально!
него диабет, повышкнный уровень сахара в крови заставляет организм рано стареть
он просто ляпнул лишнего, не подумавши. Спалил контору. То, что от нас скрывают реальность.
На днях проскочило, что ВОЗ ждёт от РФ данных по.. массовому испытанию "спутник V" на населении!
Оказывается на нас это просто испытывают...
В каноническом иудохристианстве нет троицы. Это придумали у нас уже потом, пытаясь сделать сплав из этого еврейского фольклора и славянской культуры.