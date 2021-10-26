Директор института Гамалеи обвинил тяжело заболевших ковидом в коррупции

Александр Гинцбург одновременно подставил собственную вакцину и оскорбил собственных сограждан. Не каждый день удаётся подобный дуплет

Заболели? Сами виноваты!



Около 80% граждан, которые говорят о том, что привились "Спутником V", но при этом заболели новой коронавирусной инфекцией в тяжёлой форме, купили сертификат о вакцинации.

Эта фраза академика Александра Гинцбурга, директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, произвела эффект разорвавшейся… нет, не бомбы, а скорее ампулы с вакциной "Спутник V", которую в этом Центре и разработали. Действительно, раз за разом мы видим, как вакцинированные люди, несмотря ни на что, заболевают, заболевают тяжко, иногда умирают. Признать это – значит обрушить и без того тяжело идущую кампанию по вакцинации. И тут устами почтенного учёного власти вбрасывают кощунственное в своей основе контробвинение "Сами виноваты!"

К сожалению, у публики нет никакого шанса проверить, действительно ли верна цифра 80%, а если нет, то заблуждается ли уважаемый специалист или сознательно нагнетает напряжение. Автор этих строк, к сожалению, лично знает людей, действительно вакцинировавшихся, но позже оказавшихся в "красной зоне", – возможно, ему просто повезло быть знакомым исключительно с теми невезучими 20 процентами.

Остальных же Александр Леонидович попросту назвал преступниками. В самом деле, в Уголовном кодексе России есть статья 327, где наказание предусматривается не только за изготовление поддельных документов, но и за их использование. А сертификат о вакцинации – это, безусловно, документ, причём один из самых значимых в современной реальности.

Но если есть преступление, должно быть и наказание. Где следственные действия? Где судебные процессы? Где приговоры этим жуликам, попытавшимся обмануть систему и поплатившимся за это тяжёлой болезнью? Главный принцип правосудия – неотвратимость наказания, а здесь у Фемиды есть всё – и состав преступления, и подозреваемый, который явно даже не сбежит, ибо бегать под ИВЛ – так себе удовольствие.

Пока мы не увидим подобных приговоров с ясной доказательной базой, слова Гинцбурга останутся огульным обвинением в сталинском духе, безнравственной попыткой обвинить в национальной беде её жертв.

Подарок антиваксерам



Помимо нравственного аспекта в высказывании Гинцбурга есть и фармакологический, начисто подрывающий и без того слабое доверие населения к вакцинам. Академик сообщил всему миру, что антитела от вакцины его Центра отличаются от обычных, здоровых антител, вырабатываемых естественным путём, что "Спутник" оставляет в крови маркеры, которые можно распознать и спустя полгода после укола (и именно по этим маркерам выявляют заболевших мошенников, покупающих документы о вакцинации).

Эти слова – шикарный подарок конспирологам, которые ищут в вакцине какое-то "чипирование" или иные посторонние примеси, с той или иной целью внедряемые в наши тела. Господин Гинцбург де-факто признал, что такие примеси существуют – и, сам того не желая, сократил число желающих вакцинироваться. Типичная реакция в "Твиттере": "Какие вам ещё нужны доказательства про чипизацию? Проболтался, мурзилка".

То, что практически любая вакцина действительно оставляет специфические ДНК-маркеры, объяснять долго и трудно – в результате, слегка изменяя классическую формулу, скажем, что хотелось, как убедительнее, а получилось, как всегда.

Таким образом академик, кстати, ударил по собственному институту, крайне заинтересованному во введении "Спутника" в каждый попавшийся организм. Ведь ультраваксер Гинцбург ранее настаивал, что вакцинировать необходимо 80% населения, что повторную вакцину надо вводить максимум через полгода, а лучше раньше. Кроме того, из его слов можно сделать вывод, что отныне вакцинирование от коронавируса будет бесконечным, что эта обязанность останется с нами навсегда.

А если кому-то вакцинация не помогла – просто не найдём у него нужных маркеров.

Фантазии и реальность



Напомним, ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко утверждал, что "более 98 процентов пациентов, которые поступают в больницы с коронавирусом, не сделали прививку". Мы не можем проверить это утверждение, но мне оно очень напомнило ещё одну победную реляцию полугодичной давности. Тогда руководитель московского ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов утверждал: "70 процентов москвичей носят перчатки в общественном транспорте, в то время как процент ношения масок приблизился к 100".

Фантазёру Султанову не повезло – сказанную им чушь легко было проверить практически (перчатки, по моей оценке, носили тогда менее 1%, маски – порядка 40%). Пропагандисты тотальной вакцинации же пользуются невозможностью общества проверить их гармонию алгеброй, получить достоверную статистику – поскольку они сами её и формируют.

Что с того?



10 ноября Александр Леонидович отпразднует своё 70-летие – нет сомнений, что никакие запреты и локдауны не помешают ему провести достойное мероприятие на собственный вкус. Личные доходы Гинцбурга в ковидном году подскочили с 7,7 до 18,4 млн рублей, и есть надежда, что в 2021-м увеличатся ещё больше. И наверняка не отравит ему праздник ни тот факт, что он озадачил публику загадочными маркерами в собственной вакцине, ни то, что огульно обвинил тысячи болеющих людей в том, что они – участники коррупционных схем.

Вакцину колют, денежки текут. Жизнь удалась. С наступающим!