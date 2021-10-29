Собянин заявил о росте смертности от COVID-19 среди детей

16:57 29.10.2021

Смертность, связанная с COVID-19, увеличилась среди детей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин интервью телеканалу «Россия 1».

«Мы видим, что и смертность среди детей тоже увеличилась. Поэтому для такой группы детей, которые болеют букетом хронических заболеваний, у кого не работает собственная иммунная система, введены новые протоколы лечения, введен новый набор препаратов, который рекомендован клиническим комитетом города Москвы», — сказал он.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщала, что ежедневно 20-30 детей попадают в больницы. По ее данным, за всю пандемию в Москве коронавирусом переболело около 200 тыс. детей, пишет РБК.