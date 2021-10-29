Собянин заявил о росте смертности от COVID-19 среди детей

Сергей Собянин © KM.RU, Алексей Белкин

Смертность, связанная с COVID-19, увеличилась среди детей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин интервью телеканалу «Россия 1».

«Мы видим, что и смертность среди детей тоже увеличилась. Поэтому для такой группы детей, которые болеют букетом хронических заболеваний, у кого не работает собственная иммунная система, введены новые протоколы лечения, введен новый набор препаратов, который рекомендован клиническим комитетом города Москвы», — сказал он.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщала, что ежедневно 20-30 детей попадают в больницы. По ее данным, за всю пандемию в Москве коронавирусом переболело около 200 тыс. детей, пишет РБК

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.10.2021, 00:26
    Гость: Зоя

    А почему мэр Собянин не озвучивает цифры по смертности детей?
    Самая главная информация - а он как воды в рот набрал.
    Так сколько же детей умерло от Ковида в Москве?

  2. 29.10.2021, 23:54
    Гость: Российский

    Я цитировал "Старого" с другой ветки (см. кавычки). Он очень разный, этот "Старый". Поэтому и назвал его Старым Троллем (а вы что подумали?)

  3. 29.10.2021, 23:30
    Гость: Александр

    ... А до 2021 года разве дети не умирали? Так чего же ты, гадина не гнал волну, как должностное лицо, как политик, когда дети умирали до 2021 года. Ковида не было, команды от твоих хозяев не поступало? У вас теперь все смертности будут только от ковида. Соб..ин, если ты так озабочен смертностью, то почему замалчиваешь огромное количество детских смертей от других причин? Где твои высказывания, твоя озабоченность по поводу детских смертей не от ковида? Ну конечно, на таких детских смертях вы выродки никак не наживётесь.
    ...

  4. 29.10.2021, 23:10
    Гость: Российский

    Собянину пора заняться своим прямым делом: чисткой сараев и клозетов, а не уже лезть в медицину (ну, ничему 2020 не учит). Если водитель садится за руль без прав - его штрафуют, а с этих, как с гуся вода.

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