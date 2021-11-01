Центр Гамалеи начать испытывать на приматах новую вакцину от COVID

17:39 1.11.2021

Центр Гамалеи приступил к доклиническим испытаниям новой вакцины от COVID-19. Окончание работ намечено на декабрь 2021 года. Общая стоимость заключенных контрактов составит 28,7 млн рублей, сообщает «Фармвестник».

Сообщается, что в настоящее время центр заключил шесть договоров на изучение разных видов токсичности и фармакологической активности вакцины-кандидата. Информация размещена на сайте zakupki.gov.ru.

Новая вакцина, в отличии от «Спутник V», создана с использованием технологии вирусоподобных частиц. Она не содержат генетический материал возбудителя, а имеет вирусоподобные частицы, котоые имитируют вирус, распознаются иммунной системой и вызывают иммунный ответ.

Исследования на животных должны завершиться 24 ноября - 20 декабря 2021 года.

Работы ведут четыре научно-исследовательских института и два центра - Росздравнадзора и ФМБА. В договорах указано, что вакцина на основе вирусоподобных частиц будет вводиться с адъювантом - веществом, усиливающим иммунную реакцию.