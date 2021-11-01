Центр Гамалеи начать испытывать на приматах новую вакцину от COVID

Центр Гамалеи приступил к доклиническим испытаниям новой вакцины от COVID-19. Окончание работ намечено на декабрь 2021 года. Общая стоимость заключенных контрактов составит 28,7 млн рублей, сообщает «Фармвестник».

Сообщается, что в настоящее время центр заключил шесть договоров на изучение разных видов токсичности и фармакологической активности вакцины-кандидата. Информация размещена на сайте zakupki.gov.ru.

Новая вакцина, в отличии от «Спутник V», создана с использованием технологии вирусоподобных частиц. Она не содержат генетический материал возбудителя, а имеет вирусоподобные частицы, котоые имитируют вирус, распознаются иммунной системой и вызывают иммунный ответ.

Исследования на животных должны завершиться 24 ноября - 20 декабря 2021 года.

Работы ведут четыре научно-исследовательских института и два центра - Росздравнадзора и ФМБА. В договорах указано, что вакцина на основе вирусоподобных частиц будет вводиться с адъювантом - веществом, усиливающим иммунную реакцию.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.11.2021, 02:33
    Гость: ABCD

    Не переживайте за обезьян.
    Люди тоже приматы. Разве не слышали новые ремарки Гинцбурга? Они хотят начать вакцинацию детей. Вот вам и подопытные приматы. Научитесь наконец то читать между строк!

  2. 02.11.2021, 01:58
    Гость: rick

    Академик РАН и директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбурга (понятно богоизранный) совсем заврался: меняет показания и противоречит сам себе: " Вакцинированные от коронавируса могут заболеть, поскольку штамм «Дельта» обладает особым характером взаимодействия с организмом, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Не прошло и трех дней, как будущий (надеюсь) участник процесса по делу о геноциде российского народа Гинцбург изменил показания. Теперь привитые заболевают не потому, что купили справку, а потому, что «характер вируса» такой – особый. Кстати, сразу же возникает вопрос и о еще одном его предыдущем показании: дескать его чудо-жидкость спасает от любого штамма одинаково эффективно. Оказывается, не одинаково и не очень эффективно. Хаос заявлений говорит только об одном: научной базы под всем творящимся сегодня нет. Ни у нас, ни в мире. Поставлена задача УТИЛИЗАЦИИ "лишних" людей на планете Земля. Другого рационального обьяснения
    этой так называемой вакцинации до конца не испытанными мРНК вакцинами нет.

  3. 02.11.2021, 01:26
    Гость: Евгений В

    Над людьми поиздевались, давай теперь на приматах. Вакцинировать надо людей, которые меняют среду обитания, где возможно (наверняка) есть новые инфекции, а при возвращении применять строгий карантин, а не вакцинировать всех поголовно, что вызывает мутацию вируса и только. Последствия поголовной вакцинации могут быть очень опасными.

  4. 02.11.2021, 00:12
    Гость: Фатум

    Вирусоподобные частицы/ВПЧ/-термин для реальных специалистов в соответствующей предметной области давно уже известный. Наберите его хотя бы в поисковике перед тем, как здесь проявлять свой дилетантизм.

  5. 01.11.2021, 23:13
    Гость: Российский

    "А ВОЗ, кстати рекомендует"
    "-Выпейте
    - Я не пью...
    -Читали в "Неделе" отдел "Для дома, для семьи"? Врачи рекомендуют: успокаивает нервную систему, расширяет сосуды. Пейте." Бриллиантовая Рука.

Все комментарии (33)
Выбор читателей
© KM.RU, Кирилл Дуболев
«Это, по сути дела, акт войны»: что стоит за новым локдауном в России
Власти отчитались о росте медианных зарплат, но всё «съели» инфляция и закредито
Власти отчитались о росте медианных зарплат, но всё «съели» инфляция и закредитованность
Сохранится Россия или исчезнет, можно просчитать на калькуляторе
Фото с сайта wikimedia.org
Полиция возбудила дело после задержания Рашкина с тушей лося
Избранное
«Конец фильма», 18 сентября, «Мумий Тролль Music Bar»
Самое страшное место на Земле: как калечат детей на телеконкурсках
И пусть весь мир подождет: как Женева на несколько часов стала центральной точкой планеты
«У нашей группы спонтанно родилась песня «Бог покинул Украину»
Orden Ogan «Final Days»
«Яма, в которую Лукашенко затягивает Россию»: доверие белорусов к русским резко снизилось
Расслабляться рано: через месяц Россию вновь могут отправить на самоизоляцию
«В либеральном лагере отлично видят, где слабое место Кремля в чеченском вопросе»
«Кирпичи», 15 октября, «ГлавКлуб»
Запрещенные барабанщики «Живой»
Как ухаживать за кудрями по методу CGM