Центр Гамалеи начать испытывать на приматах новую вакцину от COVID
Центр Гамалеи приступил к доклиническим испытаниям новой вакцины от COVID-19. Окончание работ намечено на декабрь 2021 года. Общая стоимость заключенных контрактов составит 28,7 млн рублей, сообщает «Фармвестник».
Сообщается, что в настоящее время центр заключил шесть договоров на изучение разных видов токсичности и фармакологической активности вакцины-кандидата. Информация размещена на сайте zakupki.gov.ru.
Новая вакцина, в отличии от «Спутник V», создана с использованием технологии вирусоподобных частиц. Она не содержат генетический материал возбудителя, а имеет вирусоподобные частицы, котоые имитируют вирус, распознаются иммунной системой и вызывают иммунный ответ.
Исследования на животных должны завершиться 24 ноября - 20 декабря 2021 года.
Работы ведут четыре научно-исследовательских института и два центра - Росздравнадзора и ФМБА. В договорах указано, что вакцина на основе вирусоподобных частиц будет вводиться с адъювантом - веществом, усиливающим иммунную реакцию.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не переживайте за обезьян.
Люди тоже приматы. Разве не слышали новые ремарки Гинцбурга? Они хотят начать вакцинацию детей. Вот вам и подопытные приматы. Научитесь наконец то читать между строк!
Академик РАН и директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбурга (понятно богоизранный) совсем заврался: меняет показания и противоречит сам себе: " Вакцинированные от коронавируса могут заболеть, поскольку штамм «Дельта» обладает особым характером взаимодействия с организмом, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Не прошло и трех дней, как будущий (надеюсь) участник процесса по делу о геноциде российского народа Гинцбург изменил показания. Теперь привитые заболевают не потому, что купили справку, а потому, что «характер вируса» такой – особый. Кстати, сразу же возникает вопрос и о еще одном его предыдущем показании: дескать его чудо-жидкость спасает от любого штамма одинаково эффективно. Оказывается, не одинаково и не очень эффективно. Хаос заявлений говорит только об одном: научной базы под всем творящимся сегодня нет. Ни у нас, ни в мире. Поставлена задача УТИЛИЗАЦИИ "лишних" людей на планете Земля. Другого рационального обьяснения
этой так называемой вакцинации до конца не испытанными мРНК вакцинами нет.
Над людьми поиздевались, давай теперь на приматах. Вакцинировать надо людей, которые меняют среду обитания, где возможно (наверняка) есть новые инфекции, а при возвращении применять строгий карантин, а не вакцинировать всех поголовно, что вызывает мутацию вируса и только. Последствия поголовной вакцинации могут быть очень опасными.
Вирусоподобные частицы/ВПЧ/-термин для реальных специалистов в соответствующей предметной области давно уже известный. Наберите его хотя бы в поисковике перед тем, как здесь проявлять свой дилетантизм.
"А ВОЗ, кстати рекомендует"
"-Выпейте
- Я не пью...
-Читали в "Неделе" отдел "Для дома, для семьи"? Врачи рекомендуют: успокаивает нервную систему, расширяет сосуды. Пейте." Бриллиантовая Рука.