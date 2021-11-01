Путин анонсировал появление препаратов для лечения коронавируса

Владимир Путин

Сейчас разрабатываются и в ближайшее время будут использоваться лекарственные препараты для лечения коронавирусной инфекции. Об этом сказал Владимир Путин на встрече с руководящим составом Министерства обороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса в Сочи. Глава государства сослался на разработчиков этих лекарств.

Тем не менее, единственным реальным спасением от летального исхода от коронавируса и тяжелого течения болезни президент назвал вакцинацию. Это самый универсальный и самый лучший способ защитить себя.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.11.2021, 02:19
    Гость: g

    да, знаю такой препарат - иаду бутылку каждому Левому Психопату.
    и сразу Говид будет побежден.
    по-ему до сих пор те кто Виновен в Разработке Говида не сидят в тюрьме, а вместо этого Силой вклывают свою жижу франкенштейна даже детям?

  2. 02.11.2021, 01:08
    Гость: Евгений В

    С вакциной, конечно, получился полный пролет: очередное шоу смеси мошенничества, лжи и дилетантства с насилием. Последствия этой акции еще долго будут проявляться.
    А лекарства - это необходимость, это нормально, если Путин найдет в себе волю изъять из процесса его производства идею наживы. С этого и надо было начинать, а не с вакцин, которые делают вирус, как оказалось, еще более устойчивым. Лекарства дадут видимый положительный эффект сразу, не опасны по сравнению с не изученными последствиями вакцинации. Сколько времени и средств утрачено во вред? Лекарства для лечения вирусных заболеваний есть, только немного подправить и не позволить любителям наживы сделать их дорогими. К разработке и производству надо попробовать привлечь не преданных власти, а умных и, обязательно, честных.

  4. 01.11.2021, 22:40
    Гость: ABCD

    Последняя реплика -не про него. Он то нам нечего не гарантировал, только обещал с три короба, а Ельцина и его хозяев он не предавал.

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