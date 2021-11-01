Путин анонсировал появление препаратов для лечения коронавируса

16:09 1.11.2021

Сейчас разрабатываются и в ближайшее время будут использоваться лекарственные препараты для лечения коронавирусной инфекции. Об этом сказал Владимир Путин на встрече с руководящим составом Министерства обороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса в Сочи. Глава государства сослался на разработчиков этих лекарств.

Тем не менее, единственным реальным спасением от летального исхода от коронавируса и тяжелого течения болезни президент назвал вакцинацию. Это самый универсальный и самый лучший способ защитить себя.